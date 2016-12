Protest gegen Postamtsschließung erfolgreich

Der fix geplante Schließung eines Postamts in Hietzing ist am Donnerstagabend bei einer Bürgerversammlung verschoben worden. Es werden die Öffnungszeiten reduziert, bis ein Postpartner im Grätzl in Unter St. Veit gefunden wird.

Über mangelnde Kundschaft kann sich das kleine Postamt in der Hietzinger Hauptstraße 80 nicht beschweren. Oft steht die Schlange bis auf den Gehsteig. Trotzdem ist die Filiale in Unter St. Veit seit Jahren ein Verlustgeschäft für die Post, sagt Alois Mondschein von der Post. „Eine Schlange alleine ist lange kein Kriterium für die Wirtschaftlichkeit einer Filiale.“ Viele Kundinnen und Kunden würden nur für wenig Umsatz sorgen.

Genaue Zahlen dazu werden aber nicht bekanntgegeben. Schon vor zwei Jahren wollte die Post die kleine Filiale in Unter St. Veit daher schließen. Proteste waren die Folge, daraufhin wurde der Filiale „noch eine Chance gegeben“, so Mondschein.

890 Unterschriften gegen Schließung

Doch auch in den vergangenen zwei Jahren besserten sich die Zahlen nicht. Die Post plante daher, die Filiale in Unter St. Veit mit 31. Dezember zu schließen. Erneut waren Proteste der Bevölkerung die Folge, 890 Unterschriften gegen die Schließung wurden gesammelt, Protestnoten in Form von Postkarten an den Postvorstand Georg Pölzl geschickt.

Am Donnerstagabend lud Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP) zu einer Bürgerversammlung im Don-Bosco-Haus in Unter St. Veit. Etwa 70 Bürgerinnen und Bürger waren gekommen. Sie beschwerten sich, dass nach der Schließung das nächste Postamt zwei Kilometer entfernt sei und sie beim Postamt im Hietzinger Zentrum keine Parkplätze finden würde. Die Schließung der Postfiliale sei eine „Ausdünnung der Nahversorgung“, hieß es.

Schließung erst, wenn Postpartner gefunden

Die drei Vertreter der Post lenkten schließlich ein und überzeugten die Bürger mit einem Kompromissangebot: Die Schließung der Filiale wird verschoben. Ab Mitte Jänner sollen die Öffnungszeiten auf vier Stunden täglich reduziert werden. Die Filiale soll erst dann geschlossen werden, wenn ein Postpartner gefunden wird. „Unter St. Veit wird nicht postlos bleiben“, sagte der Vertreter der Post, Alois Mondschein. Bevölkerung und Bezirk sollen dafür bei der Suche nach einem Postpartner mithelfen.

Derzeit betreibt die Post in Hietzing nur noch drei Filialen und hat einen Postpartner in Ober St. Veit. In ganz Wien verfügt die Post derzeit über 96 Filialen und 27 Postpartner. Vor zehn Jahren gab es in Wien 118 Filialen und noch keinen Postpartner.

