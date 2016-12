Frau erstochen: Täter tot aufgefunden

Nach dem tödlichen Beziehungsstreit in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus am Donnerstag hat die Polizei den gesuchten Verdächtigen tot gefunden. Der 39-Jährige hatte im Garten von Verwandten Sudizid begangen.

Donnerstag gegen 22.00 Uhr alarmierte ein Mann in Wien-Floridsdorf die Polizei. Er hatte im Garten eines Hauses in der Brünner Straße die Leiche entdeckt. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer dürfte sich der Serbe erhängt haben. Eine gerichtliche Obduktion wurde angeordnet. Damit will man unter anderem den Todeszeitpunkt klären. Nach dem Mann lief den ganzen Tag über eine Fahnung.

Sohn war bei Tat anwesend

Donnerstagfrüh soll er laut Polizei in einer Wohnung in der Mariahilfer Straße seine 38-jährige Frau erstochen haben. Der 16-jährige Sohn war in der Wohnung anwesend, er alarmierte die Rettungskräfte. Das Opfer hatte zahlreiche Stichverletzungen im Brustbereich erlitten, auch ins Herz.

APA/Hans Punz

Die Polizei leitete eine Großfahndung nach dem Verdächtigen ein, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Tatwaffe wurde in der Wohnung keine gefunden. Der Mann dürfte sie vermutlich mitgenommen haben. Eigentlich hätte der 39-Jährige gar nicht in der Wohnung sein dürfen. Nach einem Gewaltausbruch und Morddrohungen war über ihn für die Wohnung ein Betretungsverbot verhängt worden - mehr dazu in Tödliche Stiche: Betretungsverbot gegen Mann.