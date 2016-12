Die etwas anderen Weihnachtsgeschenke

Die Wiener Linien haben Geschenksideen im Inventar, die den vorweihnachtlichen Raubkäufen mit Nostalgie begegnen. Menschen mit schwarzem Humor könnten vor allem im Bestattungsmuseum glücklich werden.

Die Weihnachtszeit geht in ihre kritische Endphase. Die Umsatzzahlen vom Vorjahr werden wohl auch heuer wieder erreicht, vielleicht sogar gesteigert. Wer aus den Restbeständen noch die passende Bluse, in der richtigen Farbe und Größe ergattern will, sollte sich beeilen. Straßenbahn-Freunde und Zugfetischisten könnten allerdings auch im Onlineshop der Wiener Linien fündig werden. Dort gibt es Christbaumanhänger als Oldtimer-Tram, Bus oder U-Bahn.

„Das ist ein Angebot für unsere Fahrgäste und Öffi-Fans“, sagt Michael Unger, Pressesprecher der Wiener Linien gegenüber wien.ORF.at. Letztes Jahr konnten die Wiener Linien mit ihren Produkten durchaus punkten: „Vor allem der Oltimer-Wagen ist sehr gut angekommen. Die Christbaum-Anhänger lassen sich gut verkaufen“, so Unger. Schon länger Teil des Wiener Linien-Merchandisings sind der Nostalgiekalender und diverse Lego-Modelle - mehr dazu in Züge der Wiener Linien als Lego-Modelle.

Christkind mit schwarzem Humor

Die Idee, neben öffentlichen Verkehrsmitteln auch mit Weihnachtsgeschenken Geld zu verdienen, habe sich laut Unger im letzten Jahr entwickelt. Doch nicht nur die Wiener Linien vertreiben Lego-Modelle von Trams. Das Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof hat eine Lego-Leichentram im Repertoire, zwei kleine (Lego-)Särge inklusive.

Die Leichentram hat einen realen Hintergrund. Sie wurde im Ersten und Zweiten Weltkrieg eingesetzt, um Vorstorbene vom AKH zum Wiener Zentralfriedhof zu transportieren. Auch wenn das Produkt als Hommage betrachtet werden kann, mit dem Onlineshop der Wiener Linien hat es nichts zu tun: „Nein, hier besteht keine Kooperation. Der Leichenwagen passt thematisch auch besser zum Bestattungsmuseum“, sagt Unger.

Wer den Verkaufsschlager des Bestattungsmuseums Wien schlechthin verschenken will, muss auf das neue Jahr vertröstet werden. Die Metall-Zigarettenhüllen mit dem Aufdruck „Rauchen sichert Arbeitsplätze“ sind restlos ausverkauft und werden erst im Jänner wieder erhältlich sein. Das Bausatz-Geschäft mit dem Tod wird währendessen weiter forciert: Bald soll es auch Lego-Totengräbersets geben - mehr dazu in Bestattungsmuseum erweitert Fuhrpark und in Wiener Leichentram als Lego-Bausatz.

