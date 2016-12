Feuerwehr bleibt im Theater

Die Wiener Berufsfeuerwehr wird weiterhin in den Theatern Dienst versehen und bei den Aufführungen anwesend sein. Der Aufsichtsdienst durch die Stadtbaudirektion wurde vor kurzem eingestellt.

Das Verschwinden der sogenannten technischen Beamten in den Theatern hatte Gerüchte genährt, dass auch die Feuerwehr künftig nicht mehr allabendlich im Theater zugegen sein wird - mehr dazu in Diskussion um Brandschutz-Einsparung.

Die zuständige Stadträtin Renate Brauner (SPÖ) stellte am Freitag in der Fragestunde des Gemeinderats nach einer entsprechenden Anfrage der FPÖ aber klar: „Die Feuerwehr entsendet weiterhin Mitarbeiter.“ Hätte auch die Feuerwehr ihren Dienst eingestellt, wäre eine Änderung des Veranstaltungsgesetzes nötig gewesen. Denn dieses sieht derzeit vor, dass jedenfalls zumindest eine kundige Person das Geschehen überwacht - mehr dazu in Keine Brandschutzbeamten mehr in Theatern.

Ringtheater-Brand führte zu Wachdienst

Der Wachdienst bei Bühnenaufführungen war nach dem Brand des Ringtheaters 1881 eingeführt worden. Bei der Katastrophe, die durch eine Gasexplosion verursacht wurde, waren fast 400 Menschen ums Leben gekommen.

