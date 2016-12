Bundesgärten öffnen früher

Die winterbedingten späteren Öffnungszeiten der Bundesgärten in Wien waren vielen Anrainern ein Dorn im Auge. Auf Initiative der Bezirksvorstehung Brigittenau öffnen die Bundesgärten ab sofort schon um 7.00 Uhr.

Jährlich mit 1. November passten die Bundesgärten ihre Öffnungszeiten an den Winterbetrieb an. Das bedeutete, dass der Zutritt zu Augarten, Volksgarten, Belvedere und Burggarten im Gegensatz zum Sommer erst eine Stunde später ab 7.30 Uhr möglich war. Viele Bewohner der Brigittenau nutzen aber den Augarten etwa, um zu Fuß zur Arbeit zu gehen. Was im Sommer kein Problem war, war aber mit den späteren Öffnungszeiten für viele nicht mehr möglich.

Zahlreiche Bürger hätten sich wegen des Augartens an ihn gewandt, so Bezirksvorsteher Hannes Derfler (SPÖ): „Teilweise waren es Menschen, die in der Früh Sport betreiben, teilweise waren es Menschen, die den Augarten dazu verwenden, irgendwie zwischen den beiden Bezirken Leopoldstadt und Brigittenau zu queren, teilweise waren es Menschen, die mit den Hunden raus wollen in der Früh.“

Hannes Derfler, Bezirksvorsteher Brigittenau

APA/Gerald Mackinger

Neue Öffnungszeit um 7.00 Uhr

Es waren verschiedene Motivationen und verschiedene Interessen, aber alle hatten ein gemeinsames Ziel: Der Augarten sollte auch während der Wintermonate früher öffnen. Der Bezirk führte Gespräche mit den Bundesgärten, vor einigen Wochen konnten diese erfolgreich beendet werden. Das Ergebnis: Die Bundesgärten änderten mit 15. Dezember die Öffnungszeit für Augarten, Belvedere, Volksgarten und Burggarten. Der Zutritt zu diesen Parks ist jetzt ab 7.00 Uhr möglich.

Die einzige Ausnahme kommt laut Bundesgärten bei Schneefall zum Tragen: Dann müssen die Parkwege vor dem Öffnen geräumt werden. Die Parks werden erst dann aufgesperrt, wenn diese Arbeiten beendet sind, spätestens aber um 8.00 Uhr. Die Schließungszeiten der Bundesgärten in Wien bleiben unverändert.

Schlosspark Schönbrunn bleibt unverändert

Auch der Schlosspark Schönbrunn gehört zu den Bundesgärten. Er verfügt ohnehin über eigene Öffnungszeiten, die von der aktuellen Änderung nicht betroffen sind. Der Schlosspark öffnet daher unverändert täglich bereits um 6.30 Uhr.

Link: