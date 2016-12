„Christmas in Vienna“: Würdigung für Cohen

Im Konzerthaus findet heute das traditionelle „Christmas in Vienna“ statt. Österreichische und internationale Künstler sind vertreten. Neben Musik zur Weihnachtszeit wird auch der kürzlich verstorbene Leonard Cohen gewürdigt.

Am 7. November ist Leonard Cohen im Alter von 82 Jahren verstorben, mit „Halleluja“ steht einer seiner bekanntesten Songs heuer auf dem Programm von „Christmas in Vienna“. Zu den Künstlerinnen und Künstlern des diesjährigen Konzerts zählen Angela Denoke, Vesselina Kasarova und Noah Stuart. Denoke ist seit fünf Jahren wieder dabei: „Wir haben eine sehr entspannte Atmosphäre, wir singen sehr schöne Lieder und ich glaube, es macht sehr vielen Menschen große Freude, das ist der größte Antrieb.“

Künstlerischer Leiter ist der Volksopern-Sänger Günter Haumer, der auch ein kolumbianisches Weihnachtslied präsentieren wird. „Meine Frau ist Kolumbianerin, sie hat diese Idee gehabt. Ich liebe Kolumbien und bin auch ganz oft dort, daher hat sich dieser Konnex ergeben“, erklärte Haumer bei der Programmpräsentation im Oktober. Zudem treten die Wiener Sängerknaben, Künstler der Wiener Singakademie und das ORF-Radio-Symphonie-Orchester auf, es dirigiert Erwin Ortner.

ORF

Premiere für Trompeterin Melissa Venema

Erstmals wird die niederländische Trompeterin Melissa Venema bei „Christmas in Vienna“ dabei sein. Sie spielt seit ihrem achten Lebensjahr Trompete und hat bereits viel Fernseherfahrung, etwa mit Andre Rieu und Carmen Nebel. „In der Musikwelt kennt jeder Christmas in Vienna, auch bei uns in den Niederlanden und für mich ist es etwas ganz Besonderes Teil davon zu sein,“ zeigte Venema schon bei der Programmpräsentation im Oktober ihre Vorfreude.

Veranstaltet wird „Christmas in Vienna“ von der Scheibmaier & Schilling Promotion GMbH, Gründer Karl Scheibmaier wurde im Juni von der Stadt Wien mit dem Goldenen Verdienstzeichen ausgezeichnet - mehr dazu in Ehrenzeichen für Karl Scheibmaier

