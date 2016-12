Paketzustellung vor Weihnachten auch sonntags

In der Woche vor dem 24. Dezember haben die Mitarbeiter der Post besonders viel zu tun, bis zu 200.000 Pakete mehr als an einem Durchschnittstag werden befördert. Auch am Sonntag wird es Zustellungen geben.

Schon seit November spüren die Postmitarbeiter den Anstieg, in den Tagen vor Weihnachten ist dann die Spitze erreicht. 300.000 Pakete werden an einem normalen Tag zugestellt, jetzt sind es deutlich mehr, so Michael Homola von der Post gegenüber Radio Wien: „In der Weihnachtszeit sind es 400.000 bis zu 500.000 Pakete, die wir an einem Tag zustellen.“

509.228 Pakete an einem Tag bedeuteten im Vorjahr einen Österreich-Rekord, am 10. Dezember 2015 wurde auch in Wien ein Tagesrekord mit 70.140 Paketen verzeichnet - mehr dazu in Countdown für Weihnachtspost (wien.ORF.at; 15.12.2015).

Termin für Pakete bis 20. Dezember

Die Postangestellten legen derzeit auch Sonderschichten ein. Neben der bereits flächendeckenden Samstagszustellung werden vor Weihnachten bedarfsweise auch sonntags Pakete geliefert. Allein am vergangenen Wochenende wurde von den Bediensteten der Post 615.000 Pakete verarbeitet.

Um eine Zustellung bis zum 24. Dezember sicherzustellen müssen Pakete innerhalb Österreichs bis zum 20. Dezember aufgegeben werden. EMS-Sendungen können bis zum 22. Dezember abgegeben werden. 144 Postfilialen dehnen in der Woche vor Weihnachten die Öffnungszeiten bis 19.00 Uhr aus.

