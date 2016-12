Wiener Landkrimi mit „gierigem“ Ofczarek

Der Wiener Landkrimi „Höhenstraße“ wird Ende Dezember ausgestrahlt, am Donnerstagabend fand die Präsentation statt. In der Hauptrolle ist Nicolas Ofczarek zu sehen, wie viele andere Filmfiguren hat er mit Gier zu kämpfen.

„Gier kann jemanden relativ schnell zu einem Volltrottel machen. Wir sind umgeben davon, auch von denen sind wir umgeben, von den Volltrotteln durch Gier“, so Ofczarek bei der Präsentation im ORF-Interview. Er tritt gemeinsam mit Raimund Wallisch auf, beide gehen als falsche Polizisten auf Streife und kassieren nachts Autofahrer ab, "mit sehr echt aussehenden Dienstausweisen“, wie Ofczarek bei den Dreharbeiten im April schilderte - mehr dazu in Landkrimi in Wien „ein Paradoxon“.

ORF/Super Film/Ingo Pertramer

Landkrimi als Komödie

„Es geht nicht darum herauszufinden, wer das Verbrechen begangen hat. Es geht eher darum, wie kommen sie damit durch, dass sie das Verbrechen begangen haben. Es ist wahrscheinlich auch mehr eine Komödie als ein Suspense-Krimi“, meinte Regisseur David Schalko bei der Präsentation.

„Er ist eine Null, ein relativer Verlierer und hat relativ wenig zu verlieren, weil ihm wahrscheinlich seiner Ansicht nach viel genommen oder viel verwehrt wurde. Deshalb kennt er dann keinen Genierer mehr“, beschrieb Ofczarek seine Rolle.

Weitere Darsteller in „Höhenstraße“ sind unter anderem Doris Schretzmayer, Klaus Rott, Franziska Hackl und Inge Maux. Der Wiener Landkrimi ist am 29. Dezember in ORF1 zu sehen - mehr dazu in tv.ORF.at.

ORF-Produktion: „Landkrimi“ in Wien Dass ein „Landkrimi“ auch in Wien spielen kann beweist die ORF-Produktion „Höhenstraße“, die in der Urania präsentiert wurde.

Link: