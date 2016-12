Seisenbacher-Prozess startet

Judo-Doppelolympiasieger Peter Seisenbacher steht ab heute in Wien vor Gericht. Er soll sich als Trainer an zwei ihm anvertrauten Mädchen vergangen haben. Der Prozess ist auf drei Tage anberaumt.

Ob sich Seisenbacher schuldig bekennen wird oder nicht ist unklar, laut seinem Anwalt gibt es dazu erst vor dem Richter eine Aussage. Ein umfassendes Geständnis wird jedenfalls nicht erwartet: Denn die Verteidigung hat zahlreiche Bekannte Seisenbachers geladen, die ihn offenbar entlasten sollen. Ein Urteil wird für Donnerstag erwartet.

APA/Helmut Fohringer

Anklage in drei Fällen

Peter Seisenbacher hat 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles Gold geholt. Vier Jahre später wiederholte er den Olympiasieg in Seoul. Das sicherte ihm einen Platz in der Sportgeschichte und öffnete Türen als Sportfunktionär. Zunächst wurde er Generalsekretär der österreichischen Sporthilfe und schließlich Trainer und Funktionär im Judo-Sport. 1996 erhielt Seisenbacher das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste der Republik Österreich und wird ein Mentor, der nicht in Frage gestellt wird.

Laut Anklage soll Seisenbacher im Jahr 1997 - als damals 37-Jähriger - eine Neunjährige erstmals bedrängt haben. Zwei Jahre später soll es zu geschlechtlichen Handlungen gekommen sein, die als schwerer sexueller Missbrauch gewertet werden können. Im Sommer 2004 soll sich der Ex-Judoka einem weiteren, damals 13 Jahre alten Mädchen zugewandt haben, das er ebenfalls als Trainer in der Kindergruppe in seinem Judo-Verein kennengelernt hat. Auch mit diesem Mädchen ist es laut Anklage zu sexuellen Handlungen gekommen.

Derzeit Judo-Trainer in Aserbaidschan

Darüber hinaus soll er auf einem Sommerlager die Nähe einer 16 Jährigen gesucht haben. Das Mädchen hat das aber nach eigenen Angaben abgewehrt. Für die Staatsanwaltschaft stellt sich dieser Vorgang daher als versuchter Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses dar - mehr dazu in Missbrauch: Seisenbacher angeklagt.

Die Causa Seisenbacher ist aufgrund der Prominenz des Verdächtigen bekanntgeworden. Der Anklageentwurf ist daher von der Oberstaatsanwaltschaft Wien sowie von dem von Justizminister Wolfgang Brandstetter eingerichteten Weisungsrat geprüft und genehmigt worden. Seisenbacher ist derzeit Trainer der Judo-Herrennationalmannschaft in Aserbaidschan. Für den bisher gerichtlich unbescholtenen Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

