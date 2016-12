Haltestelle mit Pyrotechnik zerstört

Heute gegen 0.45 Uhr hat ein Zeuge die Polizei verständigt. Er hatte einen lauten Knall gehört und die Beamten gerufen. Diese fanden eine komplett zerstörte Bushaltestelle vor, die offenbar von Pyrotechnik beschädigt wurde.

Die Bushaltestelle im Bereich der Höhenstraße wurde komplett zerstört, das Wellblechdach und die Scheiben sind durchlöchert. Wer die Täter sind, ist zurzeit noch unbekannt. Ebenso gibt es keine Auskünfte über die benutzten Pyrogegenstände. Auch über die Höhe des Schadens konnte Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber wien.ORF.at keine Auskünfte geben.

LPD Wien

Häufig Gefahr durch Pyrotechnik

Immer wieder gibt es gefährliche Situationen mit Pyrotechnik. Anfang des Monats stellte die Polizei im Kellerlager eines Discounters in Penzing 350 Kilogramm Pyrotechnik sicher. In dem Geschäft hatte es wenige Tage davor gebrannt, die Feuerwerkskörper waren teilweise bereits angekohlt - mehr dazu in 350 Kilo Pyrotechnik bei Brand angekohlt.

Auch zu Verletzungen kommt es in regelmäßigen Abständen. Ein 15-jähriges Mädchen ist im Oktober bei einem Eishockeyspiel von einem Böller verletzt worden. Sie erlitt ein Knalltrauma und musste im Spital behandelt werden. Der Zwischenfall ereignete sich bei der U1-Station Kagran - mehr dazu in Mädchen durch Böllerwurf verletzt.