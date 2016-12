Fünf Verletzte bei Massenrauferei

Zu einer Massenrauferei ist es in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal in Rudolfsheim-Fünfhaus gekommen. Etwa 20 Personen waren beteiligt, fünf wurden verletzt. Es dürfte Alkohol im Spiel gewesen sein.

Der Streit verlagerte sich auf den Gehsteig vor dem Lokal in der Märzstraße, dort kam es zu Handgreiflichkeiten, teilte die Polizei am Montag mit. Als die Polizei gegen 2.30 Uhr eintraf, versuchte einer der Streitbaren zu flüchten und verletzte sich bei einem Sprung von einem Vordach. Dabei zog er sich einen Fersenbein- und Handgelenkbruch zu.

Bei den Beteiligten handelte es sich um türkische, albanische und österreichische Staatsbürger. Zehn Beschuldigte im Alter zwischen 25 und 35 Jahren wurden wegen Sachbeschädigung und Raufhandel angezeigt. Die Kampfhähne waren am Montag noch nicht befragt worden. Bei dem Vorfall wurden fünf Personen verletzt, zwei davon wurden in ein Krankenhaus gebracht.