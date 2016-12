Fritz Fischer neuer Direktor der Schatzkammer

Nach zehnjähriger Schließungs-, Planungs- und Bauzeit wurde die Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums in Wien 2013 wiedereröffnet. Bisher zeichnete KHM-Generaldirektorin Sabine Haag auch hier für die Leitung verantwortlich.

Mit 1. Jänner 2017 tritt nun Kunsthistoriker Fritz Fischer die Nachfolge als Direktor der Kunstkammer und Schatzkammer an, teilte das KHM am Montag mit. "Ich freue mich, dort mit einem höchst kompetenten Team neue Projekte zu entwickeln“, wird Fischer in der Aussendung zitiert.

„Traum geht in Erfüllung“

Der 62-Jährige ist seit 1991 Kurator am Landesmuseum Württemberg und dort für die nachmittelalterlichen Skulpturen, Gemälde und Möbel verantwortlich. „Für mich geht ein Traum in Erfüllung, wenn ich ab kommendem Jahr im Kunsthistorischen Museum mit seinen fantastischen Sammlungen arbeiten darf“, so Fischer laut Aussendung.

Derzeit ermöglicht die Kaiserliche Schatzkammer Wien des Kunsthistorischen Museums den Eintritt zu der Ausstellung „Gottes Lob“. Dort gibt es die Gelegenheit, kirchliche Textilien aus der Zeit Maria Theresias bewundern zu können - mehr dazu in „Gottes Lob“ in der Schatzkammer.

