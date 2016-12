„Wien steht an der Seite Berlins“

Die Wiener Stadtregierung hat nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin ihre Solidarität mit der deutschen Hauptstadt bekundet. Dem Berliner Bürgermeister habe man auch Unterstützung angeboten.

„Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind jetzt bei den Opfern und ihren Angehörigen. Berlin kann sich der Wiener Solidarität in dieser schwierigen Situation sicher sein“, so Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou von den Grünen. Der Berliner Bürgermeister Michael Müller sei bereits kontaktiert worden, ihm sei die Unterstützung Wiens angeboten worden.

„Weiterleben, wie wir es wollen“

„Diese grausame Tat ist aufs Schärfste zu verurteilen. Das Ziel solcher Taten ist uns allen Angst zu machen. Die einzige Antwort darauf ist, dass wir unser Leben weiter so leben, wie wir es wollen“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Häupl und Vassilakou. Friede und Freiheit seien die wichtigsten Säulen unserer Gesellschaft. Auch angesichts dieser grausamen Tat dürften sie niemals in Frage gestellt werden.

Polizei spricht erstmals von Terrorverdacht

Nach der Todesfahrt eines Lkw auf einem Berliner Weihnachtsmarkt spricht die Polizei nun erstmals von dem Verdacht auf einen Terroranschlag. „Alle polizeilichen Maßnahmen zu dem vermutlich terroristischen Anschlag am Breitscheidplatz laufen mit Hochdruck und der nötigen Sorgfalt“, twitterte die Polizei am Dienstag - mehr dazu in news.ORF.at.

