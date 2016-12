Notruf wegen Lichtkegeln in Wohnhaus

Eine aufmerksame Spaziergängerin hat am Montag die Polizei alarmiert. Ihr waren Lichtkegel in einem Einfamilienhaus in der Knödelhüttenstraße in Penzing aufgefallen. Die Polizei stellte zwei mutmaßliche Einbrecher.

Das Duo durchsuchte gegen 20.00 Uhr gerade mit Taschenlampen ein Einfamilienhaus, als die Zeugin vorbeispazierte und auf die Lichtkegel hinter den Fenstern aufmerksam wurde. Sie alarmierte die Polizei, mehrere Funkstreifen fuhren zu der Adresse. Die Polizisten stellten Einbruchsspuren sicher und umstellten das Gebäude.

Verdächtige versteckten sich am Dachboden

Beamte der Sondereinheiten Wega und der Polizeidiensthundeeinheit durchsuchten das Einfamilienhaus. Am Dachboden des Gebäudes würden sie schließlich fündig: Für zwei bulgarische Staatsbürger im Alter von 27 und 28 Jahren klickten die Handschellen. Bei den Männern wurde Einbruchswerkzeug und Diebesgut gefunden, berichtete die Wiener Polizei.