Mutmaßlicher Serienvergewaltiger in Haft

Ein 35-jähriger Slowake soll zwei Frauen vergewaltigt haben. Der Verdächtige ist in Haft. Er könnte laut Polizei auch noch für zwei weitere Vergewaltigungen verantwortlich sein. Die Polizei sucht Opfer des Mannes.

Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) Wien gelang es, den mutmaßlichen Sexualstraftäter auszuforschen und festzunehmen.

Polizei Wien

Dem 35-Jährigen, der sich in Haft befindet, werden derzeit vier Straftaten, darunter zwei Vergewaltigungen, zur Last gelegt. Die Straftaten wurden in den Jahren 2013 bis 2016 in Wien beziehungsweise Znaim in Tschechien verübt. Die Tatbegehungen erfolgten, teilweise unter Anwendung massiver Gewalt, im öffentlichen Raum.

Polizei sucht weitere Opfer

Der Beschuldigte ist 170 cm groß und schlank. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Fahnder des LKA fest, dass der Tatverdächtige in den Jahren 2013 bis 2016 sein Erscheinungsbild mehrfach veränderte, vor allem was Haar- und Bartlänge sowie Schnitt betrifft. Nach weiteren Opfer wird per Lichtbild gesucht. Die Ermittler bitten mögliche weitere Opfer, sich beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33 800 zu melden.

