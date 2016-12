Cousin erstochen: Prozess

Am Straflandesgericht soll heute ein Mordprozess fortgesetzt werden, der Anfang November vertagt werden musste. Ein Großteil der Zeugen war nicht erschienen. Angeklagt ist ein 20-Jähriger, der seinen Cousin erstochen haben soll.

Beim Prozessauftakt Anfang November hat der Angeklagte nur wenige Angaben gemacht. Es blieb auch offen, ob er sich schuldig oder nicht schuldig bekennt - mehr dazu in Cousin erstochen: Zeugen tauchten nicht auf. Die ungarische Lebensgefährtin des Angeklagten und mehrere seiner slowakischen Verwandten waren als Zeugen geladen. Sie kamen aber nicht zur Verhandlung. Sie sollen heute aussagen.

APA/Herbert Neubauer

Das Gericht will unter anderem die Umstände des Streits in der Wohnung der Lebensgefährtin klären. Diese hatte sich mit ihrem jetzt angeklagten Freund gestritten, dessen Cousin ging dazwischen.

Messer mit 24-Zentimeter-Klinge

Nachbarn, die den Streit hörten, verständigten die Polizei. Auch die Mieterin selbst rief die Einsatzkräfte. Polizeilich dürfte bis dahin keiner der Beteiligten aufgefallen sein. Opfer und Täter waren in Österreich nicht gemeldet und gingen hier keiner Beschäftigung nach. Der Täter wurde jedenfalls von Zeugen dabei gesehen, wie er aus der Wohnung mit einem Messer in der Hand flüchtete. Er wurde wenig später festgenommen - mehr dazu in Cousin wollte Streit schlichten: Ermordet.

Laut Gerichtsmedizin soll der Angeklagte seinem Cousin mit einem 24 Zentimeter langen Messer und erheblichem Kraftaufwand ins Herz gestochen haben. Der Cousin starb. Gegenüber der Polizei hatte der Verdächtige ausgesagt, er habe seinen Cousin nicht töten wollen. Es wird heute mit einem Urteil gerechnet.