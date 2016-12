Nach Terror: Beton-Hürde in Schönbrunn errichtet

Der Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin hat in Wien nun Konsequenzen. Beim Markt vor dem Schloss Schönbrunn ist am Dienstag eine Betonsäule aufgebaut worden - als Schutz vor Lkws. Weitere Maßnahmen sollen folgen.

In Schönbrunn wurden an allen Eingängen mit Beton gefüllte Stahlsäulen aufgestellt. Diese sollen als Schutz gegen Fahrzeuge dienen und eine ähnliche Attacke wie in Berlin verhindern. Ab Mittwoch sollen an weiteren exponierten Stellen wie beim Christkindlmarkt am Rathausplatz Beton-Sperren aufgestellt werden, berichtete am Abend die „ZIB 2“.

Das Aufstellen der Beton-Barrikaden habe die Wiener Polizei am Dienstagabend in Absprache mit dem Verfassungsschutz entschieden. „Ziel dieser ganzen Aktion ist es natürlich, etwaige Anschläge mittels Fahrzeugen zu verhindern“, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer in der „ZIB 2“. „Das heißt, aufgestellt werden die dann im Bereich des Einganges.“ Am Mittwochvormittag werde es noch eine Begehung gemeinsam mit dem Magistrat geben, danach werde man entscheiden, „wo es am sinnvollsten ist und wo man sie dann aufstellt“. Mit der Polizei seien die Veranstalter der Christkindlmärkte in laufendem Kontakt.

Polizei will „Signale senden“

Bei der Polizei denkt man nach den Ereignissen in Nizza und Berlin über weitere zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen rund um Christkindlmärkte nach, sagte Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl im „Wien-heute“-Interview. „Das kann durch personelle Maßnahmen sein, in dem man Verkehrskontrollen erhöht. Das werden wir tun. Und dort wo es einfach geht, kann man natürlich auch bauliche Barrieren machen, um zu zeigen: wir setzen Signale.“

Dazu gehört für Pürstl auch die Aufstockung der Polizei-Einheiten in der Öffentlichkeit. „Wir wissen, dass eine Verunsicherung der Bevölkerung natürlich eingetreten ist und das Sicherheitsgefühl ist uns besonders wichtig. Wir müssen signalisieren: Wir sind bereit.“ Das soll vor möglichen Trittbrettfahrern schützen, so der Polizeipräsident in „Wien heute“.

Wie viele Polizisten im Einsatz sind, bleibt aus sicherheitstaktischen Überlegungen geheim. Einen Personalengpass ortet Pürstl nicht. „Es ist keine Schwierigkeit, unsere Maßnahmen, die wir ohnehin in der Vorweihnachtszeit schon seit vielen Jahren haben, durch zusätzliche Tätigkeit zu erhöhen.“

