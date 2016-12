Hohe-Wand-Wiese im Winterbetrieb

Morgen, am 23. Dezember, öffnet die Hohe-Wand-Wiese mit neuem Konzept. Kunststoffmatten sollen Skifahren auch bei nicht-winterlichen Bedingungen ermöglichen. Angeboten werden Ski- und Snowboardkurse.

Nach turbulenten Jahren ohne Schnee geht jetzt die Hohe-Wand-Wiese erstmals mit neuem Konzept in Betrieb. Die Stadt Wien, Eigentümerin der Sportanlage, hat Mitte des Jahres einen neuen Pächter für das Areal gefunden - mehr dazu in Hohe-Wand-Wiese bekommt Plastikskipiste. Den Kunststoffmatten sei es gedankt, dass Skifahren nach Jahren des Stillstands wegen Schneemangels nun auf der Hohe-Wand-Wiese wieder betrieben werden kann.

Schischule-Wien

Eine Einschränkung gibt es allerdings doch: Derzeit sind nur die unteren 40 Meter befahrbar. Angeboten werden Ski- und Snowboardkurse für Anfänger und ein abgetrennter Bereich zum Bobfahren. Im Rahmen des Eröffnungsevents der Wintererlebniswelt am 23. Dezember 2016 können alle Besucher bei freiem Eintritt die Anlage testen.

Im Kampf gegen warme Winter gescheitert

Seit Mitte des Jahres gibt es einen neuen Pächter des Areals, der einen ganzjährigen Betrieb plant. Lange Jahre hatten die Betreiber der Sportanlage wirtschaftliche Probleme, da die Temperaturen zu hoch waren - mehr dazu in „Schlimme Saison“ für Hohe-Wand-Wiese.

Seit Anfang 2016 betreibt die Stadt das Areal in Penzing wieder selbst. Förderungen von seiten der Stadt sind nicht vorgesehen. Das Konzept sollte sich wirtschaftlich selbst tragen, heißt es aus Sportamt - mehr dazu in Hohe-Wand-Wiese bekommt Plastikskipiste und in Rad & Rodel auf der Hohe-Wand-Wiese.

