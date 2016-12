Ottakring als Trendbezirk

Ottakring als der Wiener Bezirk, in dem die Menschen am liebsten eine Mietwohnung hätten oder eine Wohnung kaufen wollen: Das ist das Ergebnis einer Analyse von einer Million Suchanfragen des Immobilienportals findmyhome.at.

Das Unternehmen untersuchte die Top-Suchbegriffe in Sachen Wohnheim auf seiner Homepage. Mehr als eine Million Suchanfragen dienten als Basis für die Analyse. Die Suche ist aber nur die eine Seite. Wohin die Menschen schlussendlich tatsächlich ziehen, wurde nicht ermittelt. Das Ergebnis zeigt, dass Ottakring sowohl in den Kategorien Miete und Eigentum am häufigsten abgefragt wurde. Der 16. Bezirk und Margareten sind auch die einzigen Wiener Bezirke, die sich unter den vier meistgesuchten in beiden Kategorien finden.

Ottakring ist der „Miet-Liebling“

Ottakring war schon im Vorjahr unter den Top 3, wenn es darum gegangen ist, eine Mietwohnung zu suchen. Nun liegt es als meistgesuchter Miet-Bezirk auf Platz 1. Ausschlaggebend dafür sind laut FindMyHome-Geschäftsführer Bern Gabel-Hlawa das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und die gute öffentliche Anbindung. Hippe Viertel wie Yppenplatz, Brunnenmarkt oder die Heurigengegend am Rand des Bezirks liegen voll im Trend. Gefragt ist Ottakring demnach besonders bei Singles und kinderlosen Paaren.

„Rangliste“ Miete Ottakring Rudolfsheim-Fünfhaus Penzing Margareten

Rudolfsheim-Fünfhaus liegt auf Platz zwei und hat an Anziehungskraft gewonnen. Die ständig steigende Lebensqualität, unter anderem erkennbar an „In-Gastronomie“ und Sanierungsarbeiten, hätten das Bezirksbild verbessert.

Penzing als dritter in dieser Kategorie ist ebenfalls öffentlich gut angebunden. Für den Bezirk spreche aber in erster Linie die Naturverbundenheit und die Nähe zu Grünflächen am Rande der Stadt. Mit Margareten liegt erstmals ein Bezirk innerhalb des Gürtels im Spitzenfeld der Abfragen. Besonders Singles und Studenten würden die Universitäten, Shoppingmöglichkeiten, Gastronomie und auch die Nähe zum Naschmarkt schätzen.

Teures Wohnen lässt Wohnungsgröße schrumpfen

Auffallend bei der Auswertung der Anfragen nach Mietwohnungen ist, dass besonders Familien Wohnraum etwa in Penzing suchen, die durchschnittlich gesuchte Größe aber nur rund 50 Quadratmeter beträgt. Zwar ergibt sich der Durchschnitt nicht nur aus Familien-, sondern auch aus Single-Wohnungen, aber: „Allein in den letzten drei Jahren haben sich Wünsche hinsichtlich der Größe dramatisch verringert, weil Wohnen in Wien zunehmend und schnell teurer wird“, so Gabel-Hlawa.

APA/Helmut Fohringer

Ottakring auch bei Eigentum unschlagbar

Im 16. Bezirk investieren Wohnungskäufer weniger, um selbst dort zu wohnen. Ottakring sei vor allem für Vermieter interessant. Diese würden auf die große Beliebtheit Ottakrings als Spitzenreiter unter den Mietbezirken setzen, so Gabel-Hlawa. Die Donaustadt ist ebenfalls ein Topbezirk unter den Käufern. Es gibt viel Grundfläche sowie die meisten Wohnprojekte und Wohneinheiten Wiens. Das spiegelt sich auch in der Wohnungsgröße wider: Während in Ottakring die durchschnittliche Größe bei 65 Quadratmetern liegt, beträgt diese in der Donaustadt 110 Quadratmeter.

„Rangliste“ Eigentum Ottakring

Donaustadt

Margareten

Speckgürtel südlich von Wien

Margareten findet sich ebenfalls auf einem Topplatz in der Käuferliste wieder. 2016 seien Anleger angelockt worden, die leistbare Wohnungen zum Vermieten suchten. Margareten sei ein zentraler Bezirk, in dem es nicht schwer sei, Mieter zu finden. Hier finden sich viele Käufer, die zwar keine großen Kapitalmengen haben, aber aufgrund der Wirtschaftslage in eine kleine bis mittlere Wohnung investieren wollen.

Auf Platz vier beim Eigentum liegt das Eigenheim im Süden von Wien. Teilweise sehr hochpreisig sei ein Haus mit Garten immer noch ein wenig günstiger als in Wien. Auffallend hier: Es wird weniger nach Anlageinvestment gesucht, sondern nach einem Haus zum Wohnen.

1.116 Wohnungen in der Donaustadt gekauft

„Das Ergebis kann ich schon im Großen und Ganzen nachvollziehen. Vor allem der Bezirk Donaustadt ist einer, wo wir merken, dass nicht nur die Nachfrage groß ist, die ja diese Statistik widerspiegelt, sondern dass hier auch wirklich Abschlüsse passieren und Kaufverträge abgewickelt werden“, so Sandra Bauernfeind von der Wirtschaftskammer Wien.

Laut Grundbuch sind heuer in der Donaustadt 1.116 Wohnungen gekauft worden. Und auch Favoriten zählt belegbar zu den Trendbezirken. Hier werde ordentlich gekauft, vor allem aufgrund der geplanten U-Bahn-Verlängerungen.

Prognosen für 2017 schwierig

Auch wenn es schwierig ist, die Entwicklung auf Bezirksebene im Jahr 2017 vorherzusagen, eines steht laut Geschäftsführer Bernd Gabel-Hlawa fest: „Das Leben im Grätzl – Stichwort ‚Biedermeier reloaded‘ – boomt. Die Menschen wollen in Marktnähe wohnen und in regionalen Geschäften einkaufen, wo man sich beim Namen grüßt. Sie wollen ihre Nachbarn kennen und engagieren sich bei Grätzlaktivitäten.“

Link: