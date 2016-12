Noch ein Schubhäftling auf der Flucht

Anfang Dezember sind fünf Schubhäftlinge aus dem Polizei-Anhaltezentrum am Hernalser Gürtel geflüchtet. Vier von ihnen sind mittlerweile gefasst. Nach dem letzten wird weiter gesucht.

Drei Männer sind bereits kurz nach ihrer Flucht verhaftet worden. Der vierte wurde sechs Tage später in der Nähe von Salzburg gefasst. Es ist eine Personenkontrolle in einem Zug, die dem Mann zum Verhängnis wird. Zwei Tage später befindet er sich wieder in Schubhaft am Hernalser Gürtel, bestätigte die Polizei jetzt.

Einziger Ausbruch im Jahr 2016

Die Flucht gelang den Männern über ein ebenerdiges Fenster. Helfer drückten mit einem Wagenheber ein Fenstergitter soweit auseinander, dass die Männer durchschlüpfen konnten - mehr dazu in Ausbruch: Noch zwei Schubhäftlinge flüchtig. Laut Polizei war dieser Ausbruch der einzige im Jahr 2016. 2015 gab es einen ähnlichen Vorfall, auch da konnte der Schubhäftling gefasst werden.