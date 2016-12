Wieder Anstieg bei Verkehrstoten

Experten schlagen Alarm: Heuer sind bereits 19 Personen bei Verkehrsunfällen in Wien ums Leben gekommen. Letztes Jahr waren 13 Todesopfer zu beklagen. Vor allem Kinder und ältere Menschen sind gefährdet.

Auch für Radfahrer, die in den toten Winkel geraten, ist das Gefährdungspotenzial erhöht. Dabei schien der Trend rückläufig: 2014 wurden in Wien 21 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet. Letztes Jahr waren es 13 Personen, der niedrigste Wert bisher. Heuer wurden jedoch bereits 19 Verkehrstote registriert.

VCÖ: Verkehrsberuhigung sollte Ziel sein

Beim Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sieht man diese Entwicklung mit Sorge: „Auf der Stadtebene und Bezirksebene ist es wichtig, dass es mehr Verkehrsberuhigung in den Wohnbezirken gibt. Dass auch die Kreuzungen übersichtlicher gestaltet werden, hier mehr Rücksicht genommen wird auf die älteren Fußgänger. Und auf der Bundesebene und europäischen Ebene ist es wichtig, dass es Vorgaben gibt, dass Lkws endlich mit diesen Fahrassistenzsystemen ausgestattet werden.“

Für die Polizei müssen sich nicht nur die Autofahrer, sondern auch die Fußgänger und Radfahrer an die Verkehrsregeln halten, erklärt Karl Wammerl, Leiter der Landesverkehrsabteilung, betont aber: „Unser Fokus liegt auf Alkohol und Drogen, natürlich auch auf die Schulwegsicherung. Wir haben monatlich einen Verkehrsüberwachungsplan, wo das ständig vorkommt, das Telefonieren und die Ablenkung am Steuer.“

Lkw-Fahrer erhalten Nachschulungen

Bei einem Verkehrsgipfel im Juni wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit diskutiert, so gibt es etwa Nachschulungen für Lkw-Fahrer. Auch die doppelte Haltelinie vor Kreuzungen soll Radfahrer sichtbarer machen. Sie setzen sich dann vor den Autos in Bewegung - mehr dazu in Mehr Sicherheit für Radfahrer an Kreuzungen.

Gerade schwere Unfälle mit Lkws haben sich gehäuft: Im Jänner wird eine Frau bei der Hohen Warte in Döbling von einem Lkw erfasst und getötet. Sie wollte die Straße auf dem Schutzweg überqueren. Der Fahrer hat die 51-Jährige übersehen - mehr dazu in Frau stirbt bei Verkehrsunfall. Im Mai wird ein 10-jähriges Mädchen in der Etrichstraße in Simmering tödlich verletzt. Das Kind war mit dem Rad in die Schule unterwegs und wurde von einem LKW überrollt - mehr dazu Zehnjährige bei Unfall getötet.

