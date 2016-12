Weihnachtsessen im Lokal als Trend

Nach Informationen der Wirtschaftskammer essen immer mehr Wiener am Heiligen Abend auswärts. Davon profitieren nicht nur Restaurants, sondern auch Cafehäuser. Eine Umfrage bei Wiener Lokalen bestätigt den Trend zum Teil.

Der Advent gilt als Fastenzeit. Auch wenn sich daran nur noch wenige Österreicher halten, wird er am Weihnachtsabend traditionell mit einem Festessen beschlossen. Die Weihnachtsgans, der Karpfen oder die Tiroler Blutwurst: Die Speisen werden nach Brauch zuhause, neben dem Christbaum und vor dem knisternden Kamin verspeist. Dieses Bild ist renovierungsbedürftig. Die Wirtschaftskammer will nämlich herausgefunden haben, dass immer mehr Menschen am 24. Dezember im Lokal zu Abend essen.

APA/dpa/Patrick Pleul

„Dieser Trend entwickelte sich über die vergangenen Jahre“, meinte Peter Dobcak, Gastronomie-Obmann der Wirtschaftskammer, im Gespräch mit Radio Wien. Immer mehr Menschen würden sich zu Weihnachten entspannen wollen, „und ich glaube, das ist auch ein Zeichen der Zeit“, sagte Dobcak. Die Zahl der Reservierungen zu Weihnachten sei in den vergangenen fünf Jahren jedenfalls stetig gestiegen, eine kleine Umfrage von wien.ORF.at erhärtet dieses Fazit.

„Besucherzahl 20 bis 30 Prozent höher“

Der Augustinerkeller und die Enziana Schmankerlstubn können subjektiv bejahen, dass es diesen Trend gibt. Andere Gaststätten können vor allem aus folgendem Grund keine Auskunft über einen Trend geben: „Wir waren zu Weihnachten schon immer voll ausgebucht“, heißt es beispielsweise aus dem Restaurant Opus.

Die Wiener Cafes vermitteln ein ähnliches Bild. Einige schließen bereits am Nachmittag, weshalb so etwas wie ein „Trend“ schwer auszumachen sei. Bis in die Nacht hinein hat das Cafe Imperial im 1. Bezirk geöffnet und bestätigt: „Immer mehr Menschen verbringen den Abend im Cafehaus.“ In den vergangenen Jahren habe sich die Besucherzahl am Weihnachtsabend um 20 bis 30 Prozent erhöht: „Mehr geht bald nicht mehr.“ Das Cafe Bräunerhof meint auf die Frage, ob ein Trend feststellbar sei: „Na. Die Leit gengan immer fuat.“

APA/Herbert Neubauer

Fachgruppe bestätigt Trend

Wolfgang Binder, Leiter der Fachgruppe Wiener Kaffeehäuser, sagte, dass sehr wohl ein Trend erkennbar sei. In den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl der Personen, die am 24. Dezember im Cafe zu Abend essen, gestiegen: „Wir können das immer wieder an den Reservierungsanfragen sehen, nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen Kollegen.“

Eine Liste von Lokalen, die zu Weihnachten geöffnet haben, hat wien.info erstellt. Auf dieser Liste sind allerdings nur Lokale angegeben, die in den Bezirken 1. bis 9. liegen. Und auch für diese Bezirke ist die Liste nicht vollständig. Der Fokus sei auf die Lokale gerichtet, die touristisch relevant seien, sagte Walter Straßer, Sprecher des Wien Tourismus, der die Seite betreibt: „Es ist ein kleiner, zarter Überblick. Eine Umfrage mit allen Lokalen zu machen, wäre ein Ding der Unmöglichkeit.“

