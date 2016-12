Last-Minute-Shopping noch bis nachmittags

Heute ist Heiliger Abend - für den Handel ist aber kein Feiertag. Viele Geschäfte haben bis nachmittags geöffnet, vereinzelte sogar bis in die Abendstunden. Wer zum Arzt muss, kann sich z.B. an die Ordination des Ärztefunkdiensts wenden.

Aber nicht mit allen Besorgungen kann man sich bis in die Nachmittagsstunden Zeit lassen: Wer etwa noch einen Christbaum braucht, sollte sich beeilen. Die meisten Standplätze sperren um 12 Uhr zu. Die letzten Zutaten für das Weihnachtsessen kann man noch ein bisschen länger besorgen: Die meisten Supermärkte haben bis 14 Uhr geöffnet. Für spätentschlossene Lebensmitteleinkäufer sind auch einige Geschäfte am Haupt- sowie am Westbahnhof bis 16 Uhr geöffnet.

APA/Herbert Neubauer

Große Ketten und Einkaufszentren bis 14 Uhr offen

Der Christkindlmarkt am Rathausplatz bildet um 19 Uhr das Schlusslicht. Danach bleiben - zumindest für Lebensmittel - nur noch Tankstellen übrig. Auch für die Suche nach dem letzten Weihnachtsgeschenk - abgesehen von Gutscheinen zum sofort selbst ausdrucken - bleibt meist Zeit bis zum Nachmittag.

Ketten wie Modegeschäfte oder Elektrohändler auf der Mariahilfer Straße haben meist bis 14 Uhr geöffnet. Shoppingcenter wie beispielsweise das Donau Zentrum oder „The Mall“ in Wien Mitte lassen ihre Türen ebenfalls bis 14 Uhr offen. Der Handel hofft jedenfalls auch auf diese späten Einkäufer - mehr dazu in Weihnachten: Hoffnung auf „Late Shopper“.

Apotheken schließen früher

Die Apotheken schließen am Heiligen Abend bereits um 12 Uhr. Ganz wenige haben auch noch bis 18 Uhr offen. Für Notfälle gibt es danach die Bereitschaftsapotheken - die schon ab Mittag im Dienst sind. Auch ein Arztbesuch am Heiligen Abend ist möglich: Die Ordination des Ärztefunkdienstes in der Pillergasse im 15. Bezirk ist bis 20 Uhr geöffnet. Außerdem hat die Allgemeinmedizinische Akutversorgung im AKH bis 22 Uhr offen. Der Ärztefunkdienst ist wie gewohnt an Feiertagen im Einsatz.

Über die restlichen Feiertage haben etwa 35 Bereitschaftsapotheken rund um die Uhr geöffnet. Sie sind gleichmäßig in ganz Wien verteilt. Über den Apothekenruf 1455 oder diversen Seiten im Internet erfährt man, welche Apotheke in der Nähe gerade dienstbereit ist. Sollte man das Haus nicht verlassen können, bieten die Apotheken auch einen 24-Stunden-Lieferservice für dringend benötigte Medikamente an.

ORF

Versorgung durch Ärztefunkdienst und Ambulanzen

Für ärztliche Hilfe kann man auch am 25. und 26. Dezember die Ordination des Ärztefunkdienstes von 8 bis 20 Uhr besuchen. Im AKH sind alle Notfallambulanzen - auch die Kindernotfallambulanz - rund um die Uhr offen. Außerdem hat die Allgemeinmedizinische Akutversorgung - eine Art hausärztliche Ambulanz - von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Links: