Müllabfuhr fährt Sonderschicht

Zu Weihnachten fällt in Wien um zehn Prozent mehr Müll an als sonst. Vor allem Geschenkpapier oder Verpackungskartons landen in den Mülltonnen. Die Mitarbeiter der MA 48 sind derzeit in Extra-Schichten unterwegs.

Rund 900 Mitarbeiter der MA 48 sind derzeit unterwegs, um die Mülltonnen zu entleeren. Rund um Weihnachten wächst das Müllvolumen um zehn Prozent. Das bedeutet eine Zunahme von rund fünf Prozent an Gewicht: In der Weihnachtswoche fielen in den vergangenen Jahren durchschnittlich 550 Tonnen Restmüll und 300 Tonnen Altpapier zusätzlich an.

"Da appellieren wir besonders, dass man getrennt sammelt und Kartonagen entweder zusammenfaltet und dann ins Altpapier gibt oder größere Kartonagen zum Mistplatz bringt. Das ist für uns ganz wichtig, weil der Behälter nicht gleich voll ist und man die Sachen dann nicht daneben stellen muss“, sagt Birgit Pölzler von der MA 48.

256 Müllfahrzeuge unterwegs

Der Stefanitag ist für die Mitarbeiter der Wiener Müllabfuhr ein ganz normaler Arbeitstag. Es sind 256 Müllfahrzeuge mit 639 Auflegern ab 7.00 Uhr in der Früh unterwegs und entleeren 100.000 Wiener Mistkübel.

Bei den Einfamilienhäusern verschiebt sich der Entleertag der Restmülltonne aufgrund der Feiertage nicht, die Behälter müssen wie gewohnt rechtzeitig zur Entleerung bereitstehen. Die Wiener Mistplätze haben wieder ab Dienstag, 27. Dezember, von 7.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Problemstoffabgabe ist an den Mistplätzen ebenfalls möglich.

