Sturmböen von 100 km/h in Ottakring

Das Sturmtief „Barbara“ fegt derzeit über den Osten Österreichs. In Wien wurde am Vormittag österreichweit die höchste Geschwindigkeit gemessen. Auf der Jubiläumswarte in Ottakring betrugen die Böen 100 km/h.

„In der Innenstadt wurden Böen um 80 km/h gemessen. Auf der Jubiläumswarte auf 449 Metern waren es bereits 100 km/h“, heißt es aus der Radio-Wien-Wetterredaktion. In Wien wurde damit die höchste Geschwindigkeit der knapp 300 Wetterstationen in Österreich gemessen.

In der Wiener Innenstadt musste aufgrund des Sturms die ORF-Livesendung „Guten Morgen Österreich“ unterbrochen werden. „Der Sturm wird im Tagesverlauf noch tendenziell stärker. Böen bis zu 100 km/h sind auch in der Innenstadt möglich“, heißt es aus der Radio-Wien-Wetterredaktion.

„Wechselnd bis stark bewölkt“

„Dazu ist es wechselnd bis stark bewölkt, anfangs kommt aber zeitweise noch die Sonne hervor. Am Nachmittag ziehen dann einzelne Regenschauer durch. Und es ist schon wieder kälter als zuletzt, die Temperatur pendelt sich auf höchstens fünf Grad ein“, so die Meteorologen - mehr dazu in wetter.ORF.at.