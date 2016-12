Kebab-Kette bezahlte 70-Euro-Rülpser

Im Februar ist ein Wiener Barkeeper zu einem Bußgeld von 70 Euro verurteilt worden, weil er am Praterstern gerülpst hat. Selbst bezahlen musste er jedoch nichts. Eine türkische Kebab-Kette übernahm die Strafe für ihn.

Was sich Anfang Februar am Praterstern ereignet hat, kann durchaus als Kuriosum bezeichnet werden. Der Barkeeper hatte nach eigener Angabe soeben einen Kebab verspeist. Daraufhin musste er rülpsen. Ein Polizist, der den Tatvorgang beobachtet hatte, unterrichtete den Barkeeper darüber, dass er soeben eine „Anstandsverletzung“ begangen habe und zeigte ihn an.

„Sie haben am 07.02.2016 um 17.15 Uhr in 1020 Wien, Praterstern Ausgangsbereich Richtung Praterstraße durch folgende Begehungsweise den öffentlichen Anstand verletzt: lautes Rülpsen nächst der Polizeibeamten“, hieß es später in der Strafverfügung – mehr dazu unter Anstandsverletzung: 70 Euro Strafe für Rülpser.

„Kasap Döner“ springt in die Bresche

Mehic veröffentlichte seine Geschichte kurz darauf auf Facebook. Sie wurde 387 Mal geteilt. „Der Post ist um die Welt gegangen“, sagt er im Telefoninterview. Dann geschah erstaunliches: „Eine türkische Kebab-Kette hat sich bei mir gemeldet und mich nach Istanbul eingeladen.“

Dort sei ihm ein Scheck in der Höhe von 70 Euro überreicht worden, mit dem er das Bußgeld bezahlen konnte. Der Mäzen war die internationale Kebab-Kette „Kasap Döner“. Das Döner-Imperium wollte seine Spezialität durch den Vorfall nicht in Verruf bringen lassen und zeigte Solidarität mit dem Täter.

Nach eigener Aussage hat der Mann seit dem Vorfall den Praterstern nicht mehr aufgesucht. Bis heute kann er das Strafmaß und die Verhältnismäßigkeit der Strafe nicht nachvollziehen. Seinen Fauxpas kommentiert er folgendermaßen: „Ganz ehrlich: Das war ein ganz normaler Rülpser, nicht der Paarungsschrei eines Elches.“

