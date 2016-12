Mordversuch in betreuter Jugend-WG

In einer betreuten Wohngemeinschaft für Jugendliche ist es gestern Abend am Alsergrund zu einem Mordversuch gekommen. Ein Bursch hat dabei ein 15-jähriges Mädchen mit einem Messer schwer verletzt. Er befindet sich in Haft.

Die Tat ereignete sich um 18.30 in einer betreuten Wohngemeinschaft im Stiegenhaus. „Ein 15-jähriges Mädchen ist mit einem in etwa gleichaltrigen Buben in Streit geraten. Der hat im Zuge des Streits zu einem Messer gegriffen und das Mädchen attackiert“, sagt Polizeisprecher Thomas Keiblinger.

Ein Sozialarbeiter kam dem Mädchen zu Hilfe. „Er hat sich zwischen Opfer und Angreifer gestellt. Auch er selbst wurde mit dem Messer bedroht. Er hat versucht es dem jungen Burschen zu entreißen. Dem Täter ist es laut Zeugenaussagen gelungen das Messer zu werfen. Mit dem Wurf hat er das Mädchen in der Brust getroffen und wirklich sehr schwer verletzt“, so Keiblinger.

„Motiv für den Streit ist unbekannt“

Das Mädchen ist nicht mehr in Lebensgefahr. „Es war so, dass dieser Messerstich nur ganz knapp das Herz verfehlt hat. Das Mädchen hat dann eine Verletzung der Lunge erlitten und musste notoperiert werden“, so der Polizeisprecher.

Der Tatverdächtige ist in polizeilichem Gewahrsam und wird einvernommen. „Das Motiv für den Streit ist unbekannt. Wir wissen, dass der Streit schon einige Tage andauern dürfte. Das hat eine Freundin des Mädchens den Beamten mitgeteilt“, so Keiblinger.

Der mutmaßliche Täter ist Asylwerber. Die Polizei prüft noch die genaue Identität des Burschen. „Er hat hier mehrere Dokumente vorgelegt, die unterschiedliche Geburtsdaten aufweisen. Geboren wurde er in Somalia, doch er gilt offiziell als staatenlos“, so Keiblinger.