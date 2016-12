Frick schließt Buchhandlung in Kärntner Straße

Wieder schließt ein Traditionsunternehmen in der Wiener Innenstadt: Die Buchhandlung Frick zieht sich aus der Kärntner Straße in Wien zurück. Ende Jänner wird die Filiale laut einem Bericht des „Standard“ geschlossen.

Auch das Frick-Geschäft am Keplerplatz sperrt zu. Die zuletzt deutlich gestiegenen Kosten wurden als Gründe für das Aus genannt. Die prominente Lage in der Kärntner Straße wurde laut dem Bericht vom Immobilieninvestor Jamal Al Wazzan erworben. Der Frick-Standort am Graben soll laut „Standard“ erhalten bleiben.

Bücherfreunde müssen zudem noch einen weiteren Verlust verschmerzen: Die „Buchandlung Schottentor“ schließt ebenfalls ihre Pforten. Immerhin gibt es auch einen Neuzugang zu vermelden: Frick eröffnete jüngst eine Niederlassung im Einkaufszentrum Riverside in Liesing.

City wird zu teuer für Traditionsgeschäfte

Mehr und mehr Traditionsgeschäfte sperren in der Wiener Innenstadt zu. Übernahmen scheitern oft an unfinanzierbaren Mieten. Doch das dürfte nicht das einzige Problem sein, das Geschäften das Überleben in der Innenstadt erschwert - mehr dazu in City wird zu teuer für Traditionsgeschäfte.

