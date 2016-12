Weihnachtsmärkte als Touristenmagneten

Mit 1,1 Millionen Nächtigungen war der November aus Tourismussicht der beste der Geschichte, mit einem Nächtigungsplus von 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Weihnachtsmärkte spielen dabei eine große Rolle.

Vom Jänner bis November wurden in Wien 13,6 Millionen Nächtigungen gezählt. Das ist ein Plus von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Immer mehr werden die Touristen vor allem in den Wintermonaten. In den vergangenen fünf Jahren gab es ein Plus von 35 Prozent im November und Dezember.

Terror wird „mittelfristig Auswirkungen haben“

Die Weihnachtsmärkte, allen voran der am Rathausplatz, locken vor Weihnachten Touristen aus der ganzen Welt. „Wir sind auf Flitterwochen und haben gehört, dass es in Wien so einen wunderbaren Weihnachtsmarkt gibt und er ist wirklich beeindruckend“, erzählt ein Touristenpaar auf dem Rathausplatz.

Bei der Wahl des Urlaubsziels spielt eine große Rolle, wie sicher eine Stadt ist. Die Terroranschläge in europäischen Städten, jüngst in Berlin sind für die Entwicklung des Wien-Tourismus ein Unsicherheitsfaktor, erklärt Norbert Kettner von „Wien Tourismus“: „Wir wissen noch keine unmittelbaren Auswirkungen. Generell muss man sagen, dass schon gerade in Übersee, sehr genau geschaut wird, was passiert in Europa, wie sicher ist Europa. Es wird mittelfristig schon Auswirkungen geben.“

Russische Touristen kommen wieder vermehrt

Die meisten Touristen in Wien kommen nach wie vor aus Deutschland, aber auch die Besucher aus den Bundesländern werden mehr. Es folgen die Touristen aus den USA, die allerdings weniger geworden sind. An vierter Stelle Touristen aus Italien und immer mehr aus Großbritannien.

Bei den kaufkräftigen Gästen aus Russland, die in den letzten zwei Jahren ausgeblieben sind, gibt es einen Aufwärtstrend. Plus 18 Prozent im November. Insgesamt gab es fast viermal so viele Wienbesucher in der Vorweihnachtszeit wie noch vor 30 Jahren. In die Wienwerbung wird trotzdem weiterhin 14 Millionen Euro pro Jahr investiert. „Ich glaube, dass wir gutes Marketing für Wien machen, aber auch Wien ist kein Selbstläufer, wie keine Stadt in der Welt.“

Silvesterpfad als Fixpunkt

Gewissermaßen ein Fixpunkt für Touristen ist allerdings der Silvesterpfad zum Jahreswechsel. „Wien war ein Pionier bei Silvesterfeierlichkeiten, der Silvesterpfad war einer der ersten Events dieser Art in Europa. Das wissen die Gäste, weil Wien als eine der Silvesterdestinationen in Europa gilt.“

Laut Michaela Reitterer gibt es in Wien 66.000 Hotelbetten, sowie 12.000 weitere über AirBnb - davon waren bereits vor Weihnachten etwa 90 Prozent ausgebucht. Besonders Italiener würden Silvester in Wien lieben, so Reitterer und die Russen bestätigen auch zu Silvester ihren Aufwärtstrend.

