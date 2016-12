Feinstaubbelastung in Wien sinkt weiter

Die Feinstaubbelastung in Wien ist im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent zurückgegangen. Das zeigen Zahlen der Stadt. Eines bleibt aber gleich: Hauptverursacher sind der Straßenverkehr, Baustellen und alte Heizungen in Privathaushalten.

Laut den Zahlen der Stadt ist die Feinstaubbelastung seit dem Jahr 2003 halbiert worden. Der EU-weite Grenzwert von maximal 35 Tagen pro Jahr, an denen der Wert von 50 μg/m3 im Tagesmittel überschritten werden darf, wurde in den vergangenen fünf Jahren eingehalten. 2015 gab es an 14 Tagen erhöhte Werte. Ein Teil der Luftverschmutzung ist dabei gar nicht hausgemacht ist, sagt Heinz Titzek von der MA 22.

„Die Hälfte bis Dreiviertel kommt aus dem Ferneintrag, aus unseren Nachbarländern. Vor allem aus unseren östlichen Nachbarländern. Und je nach Standort kommt circa ein Viertel beziehungsweise die Hälfte aus Wien direkt“, sagt Titzek.

Belastung zu Silvester steigt

Den Rückgang der Werte sehen die Experten von mehreren Faktoren abhängig. „Unsere Maßnahmen, die wir getroffen haben sind eine sehr gute Basis. Die reichen auch zum Beispiel von ausgezeichneten öffentlichen Verkehr bis hin zu Fernwärmeausbau und natürlich die Optimierung des Winterdiensts und auch umweltfreundlicher Baustellen“, sagt Titzek.

Auch neue EU-Regelungen würden dabei helfen den Feinstaubbetrag international zu reduzieren. „Weil dadurch der Ferneintrag aus den Nachbarländern reduziert wurde und auch die Emissionswerte von Kraftfahrzeugen deutlich gesenkt worden sind“, sagt Titzek. Auch die Ozon- und Schwefeldioxidbelastung konnte reduziert werden. Zu Silvester wird allerdings wegen den Feuerwerkskörper ein Anstieg erwartet.

