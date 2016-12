Über 100.000 Trinkgefäße am Silvesterpfad

Am Silvesterpfad werden heuer wieder rund 600.000 Gäste erwartet. Die 40 Gastrohütten werden mit je über 2.500 Trinkgefäßen ausgestattet. Die Reinigung des Geländes übernehmen 20 „Gastro-Stewards“.

Am 27. Wiener Silvesterpfad werden auch heuer wieder hunderttausende Besucher erwartet. Die meisten Veranstaltungen sollen gegen 14.00 Uhr beginnen. Die 40 Gastrohütten "werden mit den typischen Silvesterpfad-Tassen bestückt, den Silvesterpfad-Gläsern, den Pfandbechern“, sagt Gastro-Verantwortliche Nina Burscha über die Hütten. 2.000 Mehrwegbecher, 400 Silvestertassen und 120 Sektgläser erhält jede Hütte und sollen Spaß und Umtrunk garantieren. Die Silvestertassen ziert heuer der Rauchfangkehrer als Glücksbringermotiv.

Während den Feierlichkeiten will Burscha dafür sorgen, dass die Gastrohütten ausreichend bestückt sind: „Ich und mein Team, wir gehen dann von Hütte zu Hütte und schauen, dass wirklich alles vor Ort ist.“ Auch 20 sogenannte „Gastro-Stewards“ werden im Einsatz sein. Diese sollen sich „um die Reinigung der Freiflächen und des Geländes kümmern“, sagt Burscha. Die Stewards werden zwischen der Freyung und dem Neuen Markt verteilt sein.

Neun Bühnen und neues Sicherheitskonzept

Auf neun Bühnen soll das Publikum heuer unterhalten werden. Mit Pop beim Rathaus, Walzer am Graben und einem Kinderprogramm in der Seestadt wollen die Veranstalter ein möglich breites Publikum ansprechen - mehr dazu in Wie, wann, wo: Feiern am Silvesterpfad (wien.ORF.at; 27.12.2016).

Für Sicherheit entlang des Silvesterpfades sollen insgesamt 400 Polizisten und 300 Securitys sorgen. Eine konkrete Terrorwarnung soll nicht vorliegen, auch wenn die Polizei nach dem LKW-Anschlag auf einen Berliner Adventmarkt von einer „abstrakten Gefahrenlage“ spricht - mehr dazu in Silvesterpfad: 400 Polizisten und 300 Securitys (wien.ORF.at; 28.12.2016).

