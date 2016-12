Countdown zum Neujahrskonzert

Am späten Vormittag startet im Großen Saal des Musikvereins das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Der ORF überträgt das Konzert in mehr als 90 Länder. Am Dirigentenpult steht mit Gustavo Dudamel der bisher jüngste Maestro.

„Jetzt kann ich in Frieden sterben“, zeigte sich der 35-jährige Dudamel im Vorfeld euphorisch. Die Philharmoniker und der venezolanische Maestro sind keine Neulinge in der Zusammenarbeit, haben sie doch schon 46 Konzerte zusammen bestritten. Entsprechend könne er schon jetzt sagen, dass es einen leicht südamerikanisch angehauchten Strauß im Konzert geben werde, versprach Philharmoniker-Vorstand Andreas Großbauer: „Hier wird wahrscheinlich das rhythmische Element überwiegen.“

APA/Neubauer

Hinzu kommen wieder einige Einlagen, kündigte der Philharmoniker-Vorstand an: „Von der Orgel herunter wird Silberstaub ins Publikum geblasen werden.“ Auch gebe es heuer wieder thematische Zusammenhänge im Programm, wenn etwa auf Johann Strauß’ (Sohn) Walzer „Mephistos Höllenrufe“ sogleich seine Polka „So ängstlich sind wir nicht!“ folge. „Das finden wir in dieser Zeit eine gute und wichtige Botschaft“, unterstrich Großbauer.

Gustavo Dudamel im Porträt Er ist der jüngste Dirigent in der Geschichte des Neujahrskonzerts: Der Venezolaner Gustavo Dudamel. Mit nur 35 Jahren blickt er auf eine 23-jährige Laufbahn zurück.

Konzertoutfit von Vivienne Westwood

Auch Modefreunde werden diesesmal auf ihre Kosten kommen, sind die Philharmoniker doch anlässlich ihres 175-jährigen Jubiläums beim Neujahrskonzert erstmals im neuen Konzertoutfit zu sehen, das von Vivienne Westwood und Andreas Kronthaler entworfen wurde - mehr dazu in Neujahrskonzert: Philharmoniker in neuem Outfit.

Dieser „Philharmonic Suite“ ist bei Konzerten untertags wie abends tragbar - mit kleineren Adaptionen wie einer Krawatte anstelle einer Fliege. Und für die Damen haben sich Westwood und ihr Partner an den Gehröcken des 18. Jahrhunderts orientiert. Das sei „eine Evolution, keine Revolution“, zeigte sich Großbauer zufrieden mit dem Ergebnis.

APA/Georg Hochmuth

Komponist Stück Franz Lehar Nechledil Marsch aus der Operette "Wiener Frauen" Emile Waldteufel Les Patineurs. Walzer, op. 183 Johann Strauß (Sohn) 'S gibt nur a Kaiserstadt, 's gibt nur a Wien. Polka, op. 291 Josef Strauß Winterlust. Polka schnell, op. 121 Johann Strauß (Sohn) Mephistos Höllenrufe. Walzer, op. 101 Johann Strauß (Sohn) So ängstlich sind wir nicht! Polka schnell, op. 413 PAUSE Franz von Suppe Ouvertüre zur Operette "Pique Dame" Carl M. Ziehrer Hereinspaziert! Walzer aus der Operette "Der Schätzmeister", op. 518 Otto Nicolai "Mondaufgang" aus der Oper "Die lustigen Weiber von Windsor" Chor: Wiener Singverein, Künstlerische Leitung: Johannes Prinz Johann Strauß (Sohn) Pepita-Polka, op. 138 Johann Strauß (Sohn) Rotunde-Quadrille, op. 360 Johann Strauß (Sohn) Die Extravaganten. Walzer, op. 205 Johann Strauß (Vater) Indianer-Galopp, op. 111 Josef Strauß Die Nasswalderin. Polka mazur, op. 267, Arrangement Wolfgang Dörner Johann Strauß (Sohn) Auf zum Tanze! Polka schnell, op. 436 Johann Strauß (Sohn) Tausend und eine Nacht. Walzer nach Motiven Johann Strauß (Sohn) Tik-Tak. Polka schnell, op. 365

Rund 50 Millionen Zuseher verfolgen Neujahrskonzert

ORF 2 und Ö1 übertragen wieder live ab 11.15 Uhr aus dem Goldenen Saal, wobei 17 Kameras und Barbara Rett als Moderatorin im Einsatz sind. 93 TV-Stationen weltweit übernehmen das Event aus Wien, was dem Konzert rund 50 Millionen Zuseher beschert. „Das Neujahrskonzert ist die größte Kulturproduktion der Welt“, freute sich ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz.

ORF überträgt live In ORF2 wird um 9.05 Uhr mit einer „matinee“ gestartet. Um 10.43 Uhr folgt der „Auftakt zum Neujahrskonzert“ mit einem Blick hinter die Kulissen. Die Live-Übetragung beginnt um 11.15 Uhr. Das Neujahrskonzert kann auch via Livestream in der TVthek mitverfolgt werden. Auch Ö1 überträgt live aus dem Musikverein. Ab 20.15 Uhr kann man auf ORF III die Aufzeichnung nachsehen. 3sat folgt am 7. Jänner um 20.15 Uhr.

Bereits aufgezeichnet sind seit dem Sommer ein Teil der Balletteinlagen, die heuer erstmals in der Hermesvilla im Lainzer Tiergarten sowie dem umgebenden Park gedreht wurden. Zehn Solisten des Wiener Staatsballetts haben dafür zu „Hereinspaziert“ aus Carl Michael Ziehrers Operette „Der Schätzmeister“ eine Choreografie von Renato Zanella umgesetzt.

Hinzu kommen am 1. Jänner drei junge Paare, die live im Musikverein tanzen werden. Der Pausenfilm „Der Rhythmus von Wien“ stammt heuer von Robert Neumüller und entführt in die Donaumetropole des 19. Jahrhunderts. Allzu lange müssen Neujahrskonzertfreunde dann auch nach dem Jahresauftakt nicht aufs Nachhören daheim warten. Bereits am 9. Jänner wird die CD und am 27. Jänner die DVD/Blu-Ray zum Event veröffentlicht.

