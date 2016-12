Nach Schlag auf Auto: Augenhöhle gebrochen

Ein 28-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in der Leopoldstadt auf die Motorhaube eines geparkten Autos geschlagen. Der Autobesitzer brach ihm daraufhin die Augenhöhle. Der 31-Jährige wurde festgenommen.

Ein 28-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in der Taborstraße aus bisher ungeklärter Ursache auf eine Auto-Motorhaube eingeschlagen. Der Autobesitzer geriet daraufhin mit dem 28-Jährigen in Streit.

„Wegen schwerer Körperverletzung angezeigt“

Die Auseinandersetzung eskalierte gegen 1.30 Uhr. „Der 31-Jährige fügte dem Kontrahenten am rechten Auge einen Bruch der Augenhöhle zu“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der 28-Jährige wurde in ein Spital gebracht, der zweite Mann festgenommen. „Er wurde wegen schwerer Körperverletzung angezeigt“, sagte Eidenberger.