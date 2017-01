Ausfälle bei Bankomatkassen

Der zuständige Schweizer Zahlungsabwickler SIX Payment Services hat heute technische Probleme beim Bezahlen an Bankomatkassen gemeldet. Betroffen sind alle Terminals - etwa an Tankstellen und in Skigebieten - in ganz Österreich.

„Wir haben zur Zeit technische Probleme, die verhindern, dass man an der Bankomatkasse bezahlen kann“, bestätigte ein Unternehmenssprecher von SIX. In Österreich gibt es rund 50.000 solcher Bankomatkassen.

Bezahlen bis 25 Euro ohne PIN-Code-Eingabe

„Was der Fall ist, sie können am Bankomaten Bargeld beziehen, die funktionieren wie gewohnt“, erklärte der Sprecher gegenüber Radio Wien. Das Bezahlen bis zum Freibetrag ohne PIN-Code-Eingabe funktioniere aber ebenso wie die Geldbehebung an Bankomaten. Ab 25 Euro ist es derzeit nicht möglich zu bezahlen. Das Problem ist bereits lokalisiert.

„Unsere Experten sind derzeit mit Hochdruck daran, das Problem zu lösen“, so der SIX-Sprecher. Man hoffe, die Schwierigkeiten so rasch wie möglich auszuräumen, bis spätestens Abend hoffe man, dass die Kassen wieder funktionieren, sagte er.

