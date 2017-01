Feuerwehr rückte zu Silvester 170-mal aus

Zu vier Einsätzen der „Alarmstufe 2“ wurde die Feuerwehr in der Silvesternacht gerufen. Bei einem Einsatz in der Favoritner Absberggasse mussten 25 Personen in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt 170-mal rückte die Feuerwehr aus.

„Von Passanten wurde der Brand eines Balkons bemerkt. Durch Zurufe konnte auch die Wohnungsinhaberin auf den Brand aufmerksam gemacht werden. Diese konnte selbstständig die Flucht antreten“, erklärt der Feuerwehrsprecher Lukas Schauer gegenüber Radio Wien. Zahlreiche Hausbewohner standen an den Fenstern und haben um Hilfe gerufen.

MA 68 Lichtbildstelle

60 Mann in Absberggasse im Einsatz

Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und 60 Mann im Einsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand bereits durch eine geborstene Fensterscheibe auf die Küche und das Wohnzimmer der Wohnung ausgebreitet. Flammen schlugen aus den Fenstern, sodass die Gefahr eines Flammenüberschlags auf den Balkon der darüber liegenden Wohnung gegeben war.

Aufgrund des starken Rauchs mussten die Bewohner mit Fluchtfiltermasken gerettet und vom Katastrophenzug der Berufsrettung Wien betreut werden. Alle Bewohner, mit Ausnahme jener Bewohnerin der Brandwohnung, konnten nach Abschluss der Einsatztätigkeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

MA 68 Lichtbildstelle

Brennende Pkw und etliche Zimmerbrände

Die Feuerwehr hatte mit vielen Einsätzen gleichzeitig zu kämpfen, deswegen herrschte erhöhte Einsatzbereitschaft, so Schauer: „Dabei waren etliche Zimmerbrände, brennende Pkw, Kleinbrände und auch brennender Müll abzuarbeiten.“ Insgesamt wurde bei vier Einsätzen Alarmstufe zwei ausgerufen.

Links: