Wiener Neujahrsbaby um 2.18 Uhr geboren

Das Wiener Neujahrsbaby ist dieses Jahr in der Rudolfstiftung auf die Welt gekommen. Der noch namenlose Bub wurde um 2.18 Uhr geboren, wiegt 3.825 Gramm und ist 50 Zentimeter groß. Er kam per Kaiserschnitt zur Welt.

Der Bub war bereits einige Tage über dem ursprünglich errechneten Geburtstermin. Die Eltern des Buben stammen aus Südkorea, leben in Wien, und sind überglücklich über die Geburt ihres ersten Kindes.

KAV/Votava

Niederösterreicherin ist Neujahrsbaby

Das österreichische Neujahrsbaby kommt dieses Jahr wieder aus Niederösterreich. Lea Natascha wurde in der Silvesternacht um 0.01 Uhr im Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs geboren. Es habe sich um eine Spontangeburt gehandelt, hieß es - mehr dazu in noe.ORF.at

Nur eine Minute nach Lena Natascha wurde im Landeskrankenhaus Feldkirch das Vorarlberger Neujahrsbaby geboren: Hannah kam um 0.02 Uhr zur Welt. Sie wiegt 3.630 Gramm und ist 52 cm groß, wie das Krankenhaus der APA in der Silvesternacht mitteilte. Die Geburt war den Angaben zufolge spontan. Es handelt sich um das erste Kind der Eltern - mehr dazu in vorarlberg.ORF.at.

Mehr Neujahrsbabys aus den anderen Bundesländern

Wenige Minuten später - um 0.04 Uhr - erblickte in der Frauenklinik Innsbruck Helena Elisabeth das Licht der Welt. Das Mädchen ist 47 Zentimeter groß und wiegt 3.085 Gramm, wie das Kreißsaalteam der APA mitteilte. Es habe sich um eine Wassergeburt gehandelt. Mutter und Kind gehe es „prächtig“ - mehr dazu in tirol.ORF.at.

Genau gleichzeitig mit Helena Elisabeth wurde in Ried Ivan geboren. Er ist 54 Zentimeter groß und bringt nach Angaben der Hebamme Caroline Penetsdorfer 4.120 Gramm auf die Waage. Auch hier handelte es sich um eine Spontangeburt. Mutter und Kind gehe es „hervorragend“ - mehr dazu in ooe.ORF.at.

