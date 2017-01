Riccardo Muti leitet Neujahrskonzert 2018

Der italienische Maestro Riccardo Muti wird 2018 bereits zum fünften Mal das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker dirigieren. Das gab das Orchester am Neujahrstag bekannt. 2017 dirigierte Gustavo Dudamel.

Es sei ein Zeichen „tiefer künstlerischer Verbundenheit“, so Philharmoniker-Vorstand Andreas Großbauer. Muti dirigierte das Orchester bereits in rund 500 Konzerten, viermal davon am Neujahrstag. „Die besondere Qualität der Aufführungen verleiht Riccardo Muti einen außergewöhnlichen Stellenwert in der Geschichte der Wiener Philharmoniker. Muti ist bekannt für sein intensives Quellenstudium, das er seinen Interpretationen zugrunde legt und ist ein profunder Kenner des spezifischen Klanges der Wiener Philharmoniker“, so Großbauer.

APA/Herbert P. Oczeret

Muti als „Vulkan am Pult“

Gemeinsam mit Zubin Mehta, der ebenfalls schon fünfmal am Neujahrs-Pult den Taktstock schwang, zählt Muti damit zu den meistbeschäftigten Neujahrs-Dirigenten seit der Ära Lorin Maazel. Als „Vulkan am Pult“ wird Riccardo Muti, der meist herrisch, temperamentvoll und selbstbewusst auftritt, gern bezeichnet. In seiner Heimat Italien wird er teils abgöttisch geliebt, teils scharf kritisiert. Kalt lässt der Mozart-Spezialist mit dem Faible für neapolitanische Musik des 18. Jahrhunderts jedenfalls niemand.

Vom Debüt bei den Salzburger Festspielen 1971 mit Donizettis „Don Pasquale“ bis zur engen Zusammenarbeit mit den Wiener Philharmonikern: Österreich ist für den Superstar der klassischen Musik ein wichtiges Stück künstlerischer Heimat. „Die Beziehung zu den Wiener Philharmonikern war immer die Konstante in meinem Leben. Wien ist seit jeher meine zweite Heimat“, pflegt der Musikpurist zu sagen.

APA/Barbara Gindl

Dirigiert bei Salzburger Festspielen

Der dreifache Vater, der seit 1969 mit der Mezzosopranistin Cristina Mazzavillani verheiratet ist, wurde am 28. Juli 1941 als erster von fünf Söhnen in Neapel geboren. Er studierte am Konservatorium San Pietro a Majella Klavier, sowie an der Universität Neapel Philosophie. Von 1971 an dirigierte Muti alljährlich bei den Salzburger Festspielen, 2007-2011 war er Intendant der Pfingstfestspiele.

1973 debütierte er an der Wiener Staatsoper mit Verdis „Aida“ und tritt seitdem auch regelmäßig dort auf. 1980 wurde der für seine Werktreue bekannte Italiener zum ersten Dirigenten des Philadelphia Orchestra ernannt, 1986 folgte er seinem Rivalen Claudio Abbado als Musikdirektor der Mailänder Scala nach. Seit 2010 ist Muti Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra.

Bisherige Dirigenten des Neujahrskonzerts Clemens Krauss 1939 Clemens Krauss 1941-1945 Josef Krips 1946-1947 Clemens Krauss 1948-1954 Willi Boskovsky 1955-1979 Lorin Maazel 1980-1986 Herbert von Karajan 1987 Claudio Abbado 1988 Carlos Kleiber 1989 Zubin Mehta 1990 Claudio Abbado 1991 Carlos Kleiber 1992 Riccardo Muti 1993 Lorin Maazel 1994 Zubin Mehta 1995 Lorin Maazel 1996 Riccardo Muti 1997 Zubin Mehta 1998 Lorin Maazel 1999 Riccardo Muti 2000 Nikolaus Harnoncourt 2001 Seiji Ozawa 2002 Nikolaus Harnoncourt 2003 Riccardo Muti 2004 Lorin Maazel 2005 Mariss Jansons 2006 Zubin Mehta 2007 Georges Pretre 2008 Daniel Barenboim 2009 Georges Pretre 2010 Franz Welser-Möst 2011 Mariss Jansons 2012 Franz Welser-Möst 2013 Daniel Barenboim 2014 Zubin Mehta 2015 Mariss Jansons 2016 Gustavo Dudamel 2017 Riccardo Muti 2018

50 Millionen Zuseher sahen Neujahrskonzert 2017

Dieses Jahr konnten 50 Millionen Zuseher live im Fernsehen und Internet mitverfolgen, wie Gustavo Dudamel durch das Neujahrskonzert leitete. Der 35-jährige Venezolaner war der jüngste Dirigent, der jemals das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker leitete. Die Philharmoniker hatten im Vorfeld „einen leicht südamerikanisch angehauchten Strauß“ versprochen.

Dudamel verpasste den Stücken von Strauss und Co. einen neuen Schwung und schaffte es damit das Publikum mitzureißen. Eröffnet wurde das Konzert mit dem „Nechledil Marsch“ aus der Operette „Wiener Frauen“ von Franz Lehar. Insgesamt acht Stücke wurden zum ersten Mal im Rahmen des Neujahrskonzerts gespielt. Der eigentliche Star des Abends war dann aber ein Klassiker: „An der schönen blauen Donau“ erstrahlte im Jahr seines 150. Geburtstags in besonderem Glanz - mehr dazu in Klassik-Hit: „Donauwalzer“ wird 150.

