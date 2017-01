Fahrradgaragen verzögern sich erneut

Die Fahrradgaragen entlang der Wiener U- und Schnellbahn sind seit mehr als sechs Jahren im Gespräch. Immer wieder wird der flächendeckende Start verschoben, eigentlich hätten sie bereits im Herbst aufgestellt werden sollen.

Es ist ein scheinbar unendliches Thema: Die Wiener Grünen haben die Fahrradgaragen bereits im Wahlkampf 2010 gefordert. Obwohl Maria Vassilakou in der rot-grünen Koalition den Posten der Verkehrsstadträtin bekleidete, passierte nichts. 2011 kündigte der grüne Gemeinderat Christoph Chorherr schließlich an, der Ausbau „am Westbahnhof, Hauptbahnhof und an vielen U-Bahn-Stationen ist geplant". Die neuen Garagen an den Bahnhöfen gibt es mittlerweile - mehr dazu in Neue Radstation am Hauptbahnhof.

Boxen hätten im Herbst starten sollen

Was allerdings noch fehlt: Kleinere Boxen an anderen Verkehrsknotenpunkten. Schon im Mai des vergangenen Jahres erklärte die Mobilitätsagentur, dass die Ausschreibung laufe. Im Herbst dürften die ersten Boxen stehen, so die Ankündigung.

Im Spätsommer habe man dann Verhandlungen mit möglichen Betreibern von 30 weiteren Garagen aufgenommen, hieß es damals vom Fahrradbeauftragen Martin Blum. Lösungen sollten „bereits in den nächsten Wochen“ präsentiert werden, sagte er gegenüber Radio Wien - mehr dazu in Fahrradgaragen bei Öffis noch ungewiss.

Rund 350 Fahrradboxen in Gemeindebauten

Einzig in manchen Gemeindebauten stehen schon Boxen: Bei Wiener Wohnen sind sie schon seit mehreren Jahren im Einsatz. Errichtet werden sie, wenn Mieterinnen und Mieter aktiv nachfragen und wenn es in der betreffenden Wohnhausanlage keinen adäquaten, leicht zugänglichen Fahrradabstellplatz gibt. Mitte 2016 gab es rund rund 350 Fahrradboxen im Gemeindebau.

Auf erneute Nachfrage zum aktuellen Stand der Dinge hieß es nun: Ein genauer Termin für die Aufstellung der Boxen ist derzeit noch nicht absehbar, aber die Garagen kommen sicher. Genauer wollten sich weder Blum noch das Büro von Stadträtin Maria Vassilakou genauer äußern. Bedarf wäre jedenfalls - sowohl Radfahrerorganisationen als auch Studien orten zu wenige Abstellmöglichkeiten für Räder in Wien - mehr dazu in Zu wenig Rad-Abstellplätze in Wien.

