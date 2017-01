Kinder durch Silvesterböller verletzt

Ein explodierter Feuerwerkskörper hat am Montag in der Leopoldstadt vier Kinder verletzt - ein Bub erlitt schwere Verbrennungen im Gesicht. Die Burschen im Alter von zwölf und 13 Jahren wurden von der Rettung ins AKH gebracht.

Die fünf Freunde suchten am Nachmittag nach Böllern aus der Silvesternacht. In der Sebastian-Kneipp-Gasse fanden sie einen abgebrannten Feuerwerkskörper und zündeten ihn. „Ein 13-jähriger Bursche wurde bei der Explosion schwer verletzt. Er erlitt Verbrennungen im Gesicht und im Handbereich. Seine Freunde erlitten Verbrennungen im Gesichtsbereich“, sagt Andreas Huber von der Berufsrettung gegenüber Radio Wien.

Die Burschen riefen nach der Explosion die Rettung und brachten den Schwerverletzten in ein Vereinslokal in der Nähe. „Sie haben den Schwerverletzten mittels Wasser gekühlt, also ganz richtig reagiert“, so Huber.

Polizei will Burschen befragen

Die Rettung brachte die vier verletzten Buben ins AKH. Der Schwerverletzte kam auf die Intensivstation, Lebensgefahr bestand laut AKH nicht. Die Polizei will die Burschen zum genauen Unfallhergang noch befragen.