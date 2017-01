Pokemonjäger im Stadtpark beraubt

Ein zwölfjähriger Bub ist am Montag im Stadtpark von einer Gruppe Burschen im Alter zwischen elf und 14 Jahren beraubt worden. Er und ein gleichaltriger Freund waren mit ihren Mobiltelefonen auf Pokemon-Jagd.

Die beiden Zwölfjährigen spielten im Stadtpark in der Wiener Innenstadt das Smartphone-Spiel „Pokemon Go“, als sie nahe dem Ententeich von vier Burschen angesprochen wurden. Nach kurzer Diskussion entriss einer der Täter einem der Buben das Mobiltelefon. Das Opfer wurde zudem gestoßen und erlitt Abschürfungen im Kniebereich. Die unbekannten Räuber flohen zu Fuß in Richtung Gartenbaukino, nach ihnen wird gefahndet.

zurück von weiter

Viele Pokemons im Stadtpark

Mehrere tausend Teilnehmer kamen vergangenen August zu einer „Pokemon Go“-Party in den Stadtpark. Unterstützt wurde das Event von T-Mobile und Huawei. Offiziell angemeldet war die Veranstaltung aber nicht. Neben den Spielbegeisterten kam auch die Polizei in den Stadtpark zu der Veranstaltung - mehr dazu in Riesige „Pokemon Go“-Party ohne Genehmigung.

Links: