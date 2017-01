Frau tot in Schrebergarten gefunden

Eine Frau hat am Montag in einem Schrebergarten in der Schulzgasse in Floridsdorf den Leichnam ihrer Nachbarin aufgefunden. Der sofort verständigte Notarzt konnte nur mehr den Tod der 63-Jährigen feststellen.

Die Frau war offenbar in der Silvesternacht in ihrem Garten zu Sturz gekommen. Dabei hatte sie eine Schädelverletzung erlitten, verlor das Bewusstsein und erfror infolge. Es konnten keinerlei Hinweise eines Fremdverschuldens festgestellt werden, berichtete die Wiener Polizei am Dienstag.

Turbulente Silvesternacht

Auch sonst gab es in der Silvesternacht in Wien zahlreiche Vorfälle. Die Einsatzorganisationen waren im Dauereinsatz. Die Feuerwehr musste zu etlichen Zimmerbränden, brennende Pkws und Kleinbränden ausrücken - mehr dazu in Feuerwehr rückte zu Silvester 170-mal aus.

Drei Anzeigen wegen sexueller Belästigung, 53 Verwaltungsanzeigen, 500 Lärmeinsätze, elf Führerscheinabnahmen nach Alkoholkontrollen, fünf Körperverletzungen am Silvesterpfad und insgesamt 30 Festnahmen - so lautete die Silvesterbilanz der Wiener Polizei - mehr dazu in Silvesterpfad: Drei Fälle sexueller Belästigung.