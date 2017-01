Sturm: Zahlreiche Parks gesperrt

Derzeit fegt das Tief „Axel“ über Wien. Auf der Jubiläumswarte wurden mehr als 130 km/h gemessen, in der Innenstadt sind es bis zu 100 km/h. Zahlreiche Wiener Parks wurden deshalb gesperrt. In Ottakring stürzte ein Baum auf ein Auto.

„In der Stadt haben wir es heute mit Westwindböen bis zu 100 km/h zu tun. Am Stadtrand auf der Jubiläumswarte wurden bereits mehr als 130 km/h gemessen. Der Sturm treibt Wolken und einige Schnee- und Regenschauer durch, dazwischen kann sich vereinzelt die Sonne zeigen“, heißt es aus der Radio Wien-Wetterredaktion.

MA 68 Lichtbildstelle

„Baumnahe Bereiche generell meiden“

Bei der Wiener Feuerwehr hat der Sturm bis jetzt zu „keiner erhöhten Zahl an Einsätzen geführt“. Einen spektakulären Einsatz gab es aber in der Früh in Ottakring. In der Johann-Staud-Straße wurde druch den Sturm ein 15 Meter hoher Baum entwurzelt. Er stürzte auf ein geparktes Auto und zerstörte es. Verletzt wurde niemand.

MA 68 Lichtbildstelle

Der Eistraum im Rathauspark wurde sturmbedingt wieder gesperrt. Und auch zahlreiche Parkanlagen wurden von den Bundesgärten geschlossen. Der Augarten, der Burggarten und der Volksgarten sind gesperrt, auch der Garten des Belvedere und der Glorietteberg sind für Besucher geschlossen.

Das Wiener Forstamt rät, „baumnahe Bereiche generell zu meiden“. Die Sturmwarnung bleibt weiterhin den ganzen Tag aufrecht. Morgen ist der Wind laut Prognose nicht mehr so stürmisch, aber weiterhin kräftig und er dreht auf Nord.

Ab Freitag strenger Frost

Und in den kommenden Tagen folgt ein Temperatursturz. „Derzeit hat es zwischen 0 und 4 Grad Celsius in der Stadt. Doch Wintersturm ‚Axel‘ bringt polare Kaltluft. Morgen hat es schon fünf Grad weniger und am Freitag sinken die Temperaturen um weitere fünf Grad. Ab Freitag hat es also minus 8 bis minus 4 Grad in Wien“, so die Wetterexperten.

Am Samstag folgt noch einmal strenger Frost: in der Früh hat es zum Teil unter minus 10 Grad, am Nachmittag maximal minus 4 Grad. „Lebhafter Westwind und vorübergehend sonnig, im Tagesverlauf wieder zunehmend trüb und zum Abend hin einsetzender Schneefall. In der Nacht zum Sonntag bildet sich wahrscheinlich im ganzen Stadtgebiet eine geschlossene Schneedecke“ - mehr dazu in wetter.ORF.at.

„Es passiert jedes Jahr etwas“

Aufgrund der Temperaturen frieren die Wiener Gewässer zu. Auf der Alten und Neuen Donau hat sich schon eine Eisschicht gebildet. „Es ist wunderschön hier zu sein, aber auf das Eis zu gehen ist zu gefährlich. Das Eis ist ungleich dick, weil es Grundwasserströmungen gibt. Es gibt jedes Jahr Unfälle und wir sagen jedes Jahr, bitte genießt es vom Ufer aus. Geht auf die Kunsteisplätze“, sagt Gerald Löw von Wiener Gewässer.

