Kritik an Gangbetten in Spitälern

Die Wiener Gemeindespitäler sind derzeit wegen der verfrühten Grippewelle überfüllt. Patienten müssen deshalb in Gangbetten liegen. Patientenanwältin Sigrid Pilz kritisierte, dass zu viele Ärzte auf Weihnachtsurlaub sind.

Eine Grippewelle während der Weihnachtsferien sei eine prekäre Mischung, sagte Pilz. „Es ist so, dass heuer gleichzeitig der Weihnachtsurlaub der Fall ist. Das heißt, dass auch niedergelassene Ärzte auf Urlaub sind und viele hochbetagte Menschen mit Grippe nur die Alternative haben, ins Spital zu gehen“, so Pilz.

„KAV am Schluss das große offene Tor für alle“

Die Gemeindespitäler blieben damit die letzte Anlaufstelle. Aber auch dort sind derzeit viele Ärzte auf Urlaub. „Der Krankenanstaltenverbund ist am Schluss das große offene Tor für alle, die nicht woanders versorgt werden können. Natürlich sollen nur die aufgenommen werden, die auch Spitalsversorgung benötigen. Aber natürlich ist es sehr gut, dass niemand weggeschickt wird“, sagte Pilz.

Die Schnittstelle zwischen niedergelassenem und stationärem Bereich müsse besser funktionieren. „Es muss sichergestellt werden, dass in Ferienzeiten ausreichend niedergelassene Ärzte da sind, die auch Hausbesuche machen“, so Pilz. Und man müsse besser mit Organisationen, die Pflegedienste zu Hause anbieten, zusammenarbeiten, damit die hauptsächlich betroffene ältere Bevölkerung gut versorgt werde.

Arzt: Situation wird „sich noch verschärfen“

Tatsächlich gehören Gangbetten seit Winterbeginn in praktisch allen Wiener Gemeindespitälern zum täglichen Bild. Besonders stark betroffen sind laut einem Bericht der Tageszeitung „Die Presse“ derzeit die Rudolfstiftung (Interne), das Otto-Wagner-Spital (1. und 2. Lungenabteilung), das Krankenhaus Hietzing (Interne) und das SMZ Ost (Interne und Notfall).

In letzterem Krankenhaus, dem Donauspital, wurden die ersten Gangbetten bereits im Oktober aufgestellt. „2016 und 2017 wird in Wien der Winter der Gangbetten“, sagte ein Arzt gegenüber der „Presse“. „Die Situation wird sich im Jänner und Februar noch verschärfen, da Stationen geschlossen wurden.“

Tagelang ohne Intimsphäre auf dem Gang

„Angesichts der Grippewelle ist die Lage in den Gemeindespitälern derzeit tatsächlich sehr angespannt. Die Grippewelle kam fünf Wochen früher als in den Vorjahren“, sagte ein KAV-Sprecher der Zeitung. Die Gemeindespitäler würden aber auch in dieser Situation ihrem Versorgungsauftrag nachkommen und niemanden wegschicken. Der KAV steuere mit organisatorischen Maßnahmen dagegen – etwa durch die Öffnung gesperrter Stationen und „forciertes Entlassungsmanagement“.

Hinter vorgehaltener Hand meinen Ärzte, die MA 15 - der Grippemeldedienst der Stadt - habe in diesem Jahr zu spät Alarm geschlagen. Für Patienten bedeuten Gangbetten jedenfalls oft, tagelang ohne Ruhe und Intimsphäre auf dem Gang zu liegen - auch bei durchgehend brennendem Licht.

