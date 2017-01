Pflanzenforscher starten Online-Lernplattform

Mit einer vom Gregor Mendel Institut (GMI) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) entwickelten neuen interaktiven Homepage soll Kindern die Welt der Pflanzen im Rahmen des Schulunterrichts näher gebracht werden.

Auf der Website finden sich Spiele und Materialien, mit denen das erlernte biologische Wissen vertieft werden kann, wie es am Mittwoch in einer Aussendung heißt. „Computerspiele sind sinnvoll, um bereits Gelerntes anzuwenden: Schülerinnen und Schüler genießen das Erfolgserlebnis eines richtig gelösten Rätsels. Als eines der führenden Pflanzenforschungsinstitute der Welt wollen wir dazu beitragen, Kinder und Jugendliche für dieses wichtige Thema zu begeistern“, so der Geschäftsführer des GMI, Markus Kiess.

Verschiedene Schwierigkeitsgrade

Die neue Website gliedert sich in drei Bereiche („Themenwelt Blätter“, „Themenwelt Wurzeln“ und „Themenwelt Bestäubung“), in denen viele Aspekte des Aufbaus, der Funktion oder der Anpassung von Pflanzen an ihre Umwelt behandelt werden. Im Mittelpunkt steht etwa das spielerische Erlernen von botanischen Fachwörtern. Als Grundlage dafür dienen oft Texte, die entweder gemeinsam im Unterricht oder als Hausübung bearbeitet werden können.

Die Spiele in verschiedenen Schwierigkeitsgraden wurden sowohl für visuelle wie auch motorische Lerntypen gestaltet. Durch die Seite führt „Gregor“, eine von der Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana), dem Lieblingsforschungsobjekt der Pflanzenforscher, inspirierte Figur.

Kindgerechte Videos

Auf der Homepage haben die Wissenschaftler zudem noch Wissenswertes und Anekdotisches über Pflanzen zusammengetragen. Anhand von Fotos wird die Forschungsarbeit dargestellt. In kindgerechten Videos können sich Interessierte beispielsweise über die Photosynthese oder Fortpflanzungsstrategien von Pflanzen informieren. Für Pädagogen steht auf der Website eine „Lehrerhandreichung“ bereit.

Das GMI versucht schon länger Schülerinnen und Schülern die Pflanzenwelt näherzubringen: „Botanic Quest“ ist etwa eine Schnitzeljagd mit dem Smartphone. Als Spielfeld dient der Botanische Garten beim Wiener Belvedere. Es gilt dabei Pflanzen zu finden und Fragen zu beantworten - mehr dazu in App lässt spielerisch Pflanzen entdecken.

