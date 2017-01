Heiraten in der City immer beliebter

Die Anzahl der Hochzeiten in Wien ist 2016 um 10,6 Prozent gestiegen. Dabei ist ein Trend erkennbar. Vor allem Standesämter in den inneren Bezirken werden immer öfter von Heiratswilligen aufgesucht.

„Ehe ist gegenseitige Freiheitsberaubung in beiderseitigem Einvernehmen“, sagte einst Oscar Wilde. In Wien wird das offenbar anders gesehen: 6.277 Paare haben sich 2016 in den Wiener Standesämtern das Ja-Wort gegeben. Das sind 649 mehr, als im Vorjahr.

Innenstadt als Hochzeits-Magnet

In Wien ist die MA 26 für die Standesämter zuständig. Eine Erklärung für die den Hochzeits-Boom gibt es nicht, wie wien.ORF.at vom Magistrat erfährt: „Standesbeamte führen vor Hochzeiten normalerweise keine Umfragen durch, warum die Menschen heiraten.“ Durchaus identifizierbar ist ein Trend: Wer in Wien heiratet, macht das vorzugsweise in der Innenstadt. In den Standesämtern Landstraße und Margareten ist die Zahl der Trauungen 2016 um über 30 Prozent gestiegen.

Die meisten Menschen haben im Standesamt Innere Stadt den vermeintlichen Bund fürs Leben geschlossen. Und zwar 1.053 Paare, was einen Anstieg von 11,7 Prozent bedeutet. Ob dieses Standesamt möglicherweise eine Erklärung für den Anstiegt hat? „Nein“, antwortet ein Sprecher. Das „unbeliebteste“ Standesamt war 2016 das Floridsdorfer. Im 21. Bezirk ließen sich die wenigsten Menschen trauen (397). Es haben zudem neun Hochzeiten weniger stattgefunden, als noch 2015.

Mehr eingetragene Partnerschaften

Einen Anstieg gibt es bei den eingetragenen Partnerschaften. 2016 haben sich 190 gleichgeschlechtliche Paare bei einem der insgesamt zehn Wiener Standesämter verpartnern lassen. Im Jahr 2015 haben vergleichsweise nur 139 Paare diesen Schritt vollzogen.

Im Übrigen kann in Österreich jeder in jedem Standesamt heiraten. Rückschlüsse auf die Heiratswilligkeit von Menschen, die in den besagten Bezirken wohnhaft sind, ergeben sich aus den Daten, die von der MA 26 zur Verfügung gestellt wurden, also nicht.

Welche Standesämter für welche Bezirke zuständig sind und wie viele Paare sich dort trauen ließen, sehen Sie hier:

Wien-Brigittenau (2. und 20. Bezirk): 509 Trauungen (2015: 509)

Wien-Donaustadt (22. Bezirk): 654 (2015: 658)

Wien-Favoriten (10. und 11. Bezirk): 685 (2015: 672)

Wien-Floridsdorf (21. Bezirk): 397 (2015: 406)

Wien-Hietzing (13., 14., 15. und 23. Bezirk): 546 (2015: 457)

Wien-Innere Stadt (1., 6., 7., 8. und 9. Bezirk): 1.053 (2015: 943)

Wien-Landstraße (3. Bezirk): 620 (2015: 468)

Wien-Margareten (4., 5. und 12. Bezirk): 519 (2015: 394)

Wien-Ottakring (16. und 17. Bezirk): 606 (2015: 597)

Wien-Währing (17. und 18.): 602 (2015: 524)

