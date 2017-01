Mord und Suizidversuch in Simmering

Zu einem Mord mit anschließendem Suizidversuch ist es offenbar in Simmering gekommen. Ein 81-jähriger Mann erschoss seine Frau und wollte anschließend sich selbst töten. Der Mann hatte die Tat mit einem Notruf angekündigt.

Der Notruf ging um 14.30 Uhr ein, der Mann kündigte an: „Dass er seine Frau und sich selbst umbringen wird und dass er den Schlüssel unter die Türmatte legen wird, um der Polizei den Zugang zu ermöglichen“, so Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber Radio Wien.

Als die Polizei die Wohnung am Wilhelm-Kreß-Platz in Simmering erreichte, wurde die 71-jährige Frau mit Schussverletzungen tot aufgefunden. Ihr Ehemann wurde ebenfalls mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, er wurde nach Angaben der Polizei noch am Abend operiert. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch unklar. Im Zuge der Ermittlungen wurde eine gerichtliche Obduktion angeordnet.