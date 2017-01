Abbrucharbeiten bei Hochstraße Inzersdorf

An gleich drei Wochenenden im Jänner müssen sich Autofahrer auf der Südosttangente auf Teilsperren einstellen. Die umfangreichen Abbrucharbeiten der alten Hochstraße Inzersdorf werden fortgesetzt.

Am Wochenende ist die Auffahrt der Südosttangente bei der Sterngasse in Richtung Kaisermühlen gesperrt. Start ist am Freitag um 22.00 Uhr, die Sperre dauer bis Montag 5.00 Uhr. Mit größeren Staus rechnet Brigitte Müllneritsch von der ASFINAG aber gegenüber Radio Wien nicht: „Wir führen die Arbeiten mölichst an den Wochenenden durch, da der Verkehr hier viel weniger intensiv ist als unter der Woche. Daher sollten sich die Verzögerungen in Grenzen halten.“

Sperren an kommenden Wochenenden

Bei Schlechtwetter kann es sein, dass die Bauarbeiten verschoben werden, so Müllneritsch: „Wir werden die Wettervorhersage beobachten und entscheiden dann, ob wir die Arbeiten durchführen oder nicht.“

Am nächsten Wochenende folgt dann die Sperre der Auffahrt Altmannsdorf in Richtung Kaisermühlen und die Abfahrt Inzersdorf. Autofahrer sollten dann über die S1, A4 und über den Knoten Prater ausweichen empfiehlt die ASFINAG.

Links: