2016 kein CO-Toter in Wien

Positive Nachrichten kommen von der Feuerwehr. Zum zweiten Mal in Folge gab es im vergangenen Jahr in Wien kein einziges Todesopfer durch Kohlenmonoxid-Vergiftungen zu beklagen.

Zu rund 65 Einsätzen wegen Verdacht des Kohlenmonoxid-Austritts wurde die Feuerwehr im abgelaufenen Kalenderjahr gerufen - oft die Ursache: defekte Thermen oder Hitzeperioden, wodurch das tödliche Gas nicht aus den Rauchfängen abziehen kann.

Gestiegenes Bewusstsein

CO-Austritte haben zwar auch 2016 zu einigen Verletzten in der Stadt geführt, gestorben ist nach bisherigen Angaben der Feuerwehr jedoch niemand - eine Ausnahme, wenn man sich die vergangenen Jahre ansieht. Denn 2012 waren noch vier Personen in Wien an Kohlenmonoxid-Vergiftungen gestorben, dazu gab es mehrere Schwerstverletzte. Im Jahr 2013 starben ebenfalls vier Personen, im Jahr darauf waren es zwei.

ORF.at/Christian Öser

Die Feuerwehr führte diesen Rückgang zuletzt auf bessere Information und gestiegenes Bewusstsein zurück. Demnach hätte sich das Augenmerk auf die regelmäßige Thermenwartung gestärkt und es wären CO-Melder in vielen Wohnungen installiert worden.

Mehr Einsätze im Sommer

Zu vielen Feuerwehr-Einsätzen wegen Kohlenmonoxid-Vergiftungen kommt es in den Sommermonaten. Denn die Hitze kann dafür sorgen, dass sich in den Rauchfängen Luftstoppel bilden und die gefährlichen Gase wieder in die Wohnung strömen. Besonders wichtig ist daher auch regelmäßiges Lüften.

Anzeichen für eine CO-Vergiftung sind laut Wiener Berufsrettung Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwächegefühl, Schwindel und Benommenheit sowie Brechreiz, Brustschmerzen und auch Verwirrtheit.

