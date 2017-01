Nach Mord und Suizid: Mann verstorben

Der 81-jährige Wiener, der am Donnerstag seine Frau erschossen haben soll und danach Suizid begehen wollte, ist am Wochenende seinen Verletzungen erlegen. Das Motiv für die Tat ist weiterhin völlig unklar.

Der Mann war bereits in der Nacht von 6. auf 7. Jänner gestorben, bekannt wurde sein Ableben allerdings erst heute. Schon am Freitag hatte er sich in einem kritischen Zustand befunden, er wurde notoperiert - mehr dazu in Nach Mord und Suizidversuch: Zustand kritisch.

APA/Hans Punz

Das Motiv für die Tat ist weiterhin völlig unklar: „Aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes des Manns konnte man ihn zum Motiv nicht mehr befragen“, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Die Ermittlungen laufen jedoch weiter - die Polizei hofft nun auf Informationen aus dem Kreis der Familie und dem Umfeld des Ehepaars. Bis jetzt seien diese allerdings eher „spärlich“ ausgefallen. Das Paar habe sehr zurückgezogen gelebt und fast keinen Kontakt zu weiteren Familienmitgliedern gehabt, so Maierhofer.

Noch kein Obduktionsergebnis

Unklar ist ebenfalls weiterhin, woher die Tatwaffe, eine kleinkalibrige Pistole, stammt. Der Mann besitze keine waffenrechtlichen Dokumente, hieß es von der Polizei. „Auch bezüglich der Waffe gibt es momentan noch keine Neuigkeiten, hier laufen die Ermittlungen weiter“, so Maierhofer.

Der Wiener dürfte zumindest einen Schuss auf seine zehn Jahre jüngere Frau abgefeuert haben. Details wird allerdings erst das Obduktionsergebnis bringen, es soll in den kommenden Tagen vorliegen. Danach richtete er die Waffe gegen sich selbst und schoss sich in den Kopf - mehr dazu in Mord und Suizidversuch in Simmering.