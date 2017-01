Letzte Verhandlungen in Ordensspitälern

Nach den Turbulenzen in den Gemeindespitälern könnte es nun auch in den Ordensspitälern zum Arbeitskampf kommen. Heute wird erneut über den Kollektivvertrag verhandelt. Kommt es zu keiner Einigung, drohen die Mitarbeiter mit Streik.

Zu den Verhandlungen treffen sich Betriebsräte, Gewerkschaft und die Betreiber der Spitäler, die Vinzenzgruppe, in der Leopoldstadt. Dabei geht es um zwei Dinge: Einerseits um die Einkommenserhöhung für 2017 für österreichweit rund 8.000 Beschäftigte - andererseits um ein neues Gehaltsschema für das nichtärztliche Personal.

Acht Spitäler in Wien betroffen

Nach fünf Verhandlungsrunden ist es zu keiner Einigung gekommen. Im Dezember haben Betriebsräte und Gewerkschaft einen Fahrplan für Kampfmaßnahmen festgelegt. Dieser soll in Kraft treten, wenn es wieder zu keiner Einigung mit dem Spitalsbetreiber kommt. Laut Gewerkschaft habe es bis zuletzt keine Bewegung von Arbeitgeberseite gegeben. Wenn die Verhandlungen erneut scheitern drohen die 4.500 Wiener Mitarbeiter mit Kampfmaßnahmen bis zu Streik - mehr dazu in Ordensspitäler: Mehrheit für Kampfmaßnahmen.

Die betroffenen Wiener Ordensspitäler sind die Krankenhäuser der Barmherzigen Brüder und der Barmherzigen Schwestern, das Orthopädische Spital Speising, das Krankenhaus Göttlicher Heiland, das Herz Jesu Krankenhaus, St. Elisabeth, St. Josef und das Hartmannspital. Außerdem betroffen sind die Barmherzigen Schwestern in Innsbruck und das Krankenhaus St. Vinzenz in Zams in Tirol, die Barmherzigen Brüder in Eisenstadt sowie das Krankenhaus Schwarzach in Salzburg.

